Maltempo in Piemonte: la grandine fuoriesce dal wc a Pinerolo (FOTO)

Eccezionale grandinata a Pinerolo, in tilt anche i sanitari

Un evento estremo: la natura irrompe in casa

Giovedì 22 maggio 2025, a Pinerolo, in provincia di Torino, il maltempo ha generato un evento meteorologico tanto raro quanto surreale: la grandine è risalita dalle tubature ed è fuoriuscita dal wc di un’abitazione, allagando il bagno. Il video, diffuso dal meteorologo Andrea Vuolo, è diventato virale in poche ore, suscitando stupore e incredulità in tutta Italia.

La dinamica dell’evento

Le intense precipitazioni, unite alla forza della grandine, hanno messo in tilt il sistema fognario. In un’abitazione del centro cittadino, al secondo piano di un edificio, l’impianto idraulico non ha retto alla pressione: ghiaccio e acqua sono risaliti attraverso i sanitari, invadendo la stanza da bagno. Il fenomeno è stato causato dall’ostruzione dei condotti di drenaggio, che ha provocato un effetto di risalita anomalo.

Un video virale

Nel filmato postato sui social da Vuolo, si vede il bagno sommerso da acqua e ghiaccio. Le immagini documentano chiaramente l’insolito fenomeno: una vera e propria pioggia di grandine dai sanitari, conseguenza diretta delle forti precipitazioni e di un sistema idraulico messo a dura prova dalla quantità di acqua caduta in poco tempo.

L’emergenza climatica e la rete urbana

Questo evento mette ancora una volta in evidenza la fragilità delle infrastrutture urbane di fronte ai fenomeni climatici estremi. Le reti fognarie di molti centri urbani non sono progettate per sostenere simili volumi di precipitazioni. Pinerolo, come altre città del Nord Italia, sta affrontando l’impatto sempre più tangibile del cambiamento climatico.