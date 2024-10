‘Manipolate i video’, il santone Kadir aggredisce le inviate de La vita in diretta e di Pomeriggio 5

Le giornaliste Francesca Pizzolante e Barbara Di Palma, inviate di Pomeriggio 5 e La Vita in diretta, sono state aggredite dal santone Kadir Bouasrya mentre realizzavano un’intervista per la puntata del 10 ottobre.

Il santone di Miggiano si è scagliato contro Francesca Pizzolante e Barbara Di Palma: ‘Sono accuse, non domande’

L’uomo si è scagliato contro le due inviate: “Sono accuse, non sono domande” – ha affermato l’uomo con tono concitato prima di scagliarsi contro di loro facendo cadere il microfono della giornalista di Rai 1 e avvicinandosi muso duro verso la cronica di Pomeriggio 5.

“Ve ne dovete andare. Io sono colui che vi strappa quel cuore di pietra. Colui che aggredisce quelli che mentono, manipolano i video e le menti della persona” – ha aggiunto. Poi ha iniziato a urlare rivolgendosi ai cittadini di Miggiano. “Alzatevi contro questi menzogneri. Sia aperto il cielo e la terra contro tutti questi”. Barbara Di Palma e Francesca Pizzolante hanno chiamato le forze dell’ordine mentre l’uomo ha proseguito il suo show. Il santone è stato denunciato dai genitori dei suoi adepti.

“Aggredita mentre stava realizzando un servizio per La vita in diretta, da un sedicente santone a Miggiano in provincia di Lecce, che l’ha poi inseguita durante la diretta per Rai 1. L’Usigrai è vicina a Barbara di Palma, storica giornalista del programma, aggredita solo per aver cercato di svolgere

il suo lavoro”.

L’uomo ha strappato il microfono dalle mani dell’inviata de La vita in diretta, a muso duro contro la giornalista di Pomeriggio 5

Così l’esecutivo dell’Usigrai in una nota. “Barbara non si è arresa davanti alla violenza di chi le ha strappato di mano il microfono, insultandola, ma ha continuato a fare domande all’uomo – prosegue – che a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe alla guida di una presunta setta, i cui adepti vivono in un rudere senza riscaldamento, luce e contatti con l’esterno”.

La Procura di Lecce” ha avviato un’inchiesta in relazione alla vicenda su cui Barbara di Palma stava realizzando un servizio. Al vaglio dei magistrati ci sarebbero già alcune denunce. Il sindacato Usigrai sarà sempre al fianco di colleghi e colleghi e chiede a forze dell ‘ordine e Istituzioni di garantire l’incolumità di chi fa informazione”