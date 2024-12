Manovra, quanto guadagneranno in più i ministri non parlamentari: la replica di Crosetto

Sono 17 i componenti ‘tecnici’, cioè non parlamentari, del governo Meloni: 8 ministeri più altri 9 tra viceministri e sottosegretari. Tra i ministeri, ci sono i responsabili dell’Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, dell’Istruzione Giuseppe Valditara, del Lavoro Marina Calderone, della salute Orazio Schillaci, della Cultura Alessandro Giuli, per le Disabilità Alessandra Locatelli e dello Sport Andrea Abodi.

Equiparato lo stipendio dei 17 tecnici del Governo non parlamentari ai colleghi eletti alla Camera e al Senato

Saranno loro a beneficiare dell’emendamento presentato dai relatori alla Manovra che prevede di equiparare il loro stipendio con quello dei colleghi dell’esecutivo che invece sono stati eletti alla Camera o al Senato. Per la copertura sono previsti circa 1,3 milioni di euro lordi all’anno a partire dal 2025. Ai ministeri va per ora un’indennità di circa 5mila euro, più 3.500 euro per le spese forfettarie che non spettano loro se restano fuori Roma per più di 15 giorni al mese. Un vincolo che i parlamentari non hanno e che l’emendamento della maggioranza si estende a tutti i rappresentanti del governo.

Oltre all’indennità, a ministri e sottosegretari non parlamentari spetterebbero anche altre voci come la diaria ei rimborsi spese per l’esercizio del mandato, spese telefoniche e viaggi. Secondo i calcoli fatti dal Sole 24 Ore, lo stipendio di ministri, viceministri e sottosegretari ‘tecnici’ aumenterebbe di 7.193,11 euro al mese: 3.503,11 euro in più rispetto alla diaria e altri 3.690 euro di rimborsi per l’esercizio del mandato . A questi si aggiungono rimborsi per viaggi e spese telefoniche per 1.200 euro.

Lo stipendio dei ministri non parlamentari aumenterà di 7193 euro, Crosetto: ‘Mi è totalmente indifferente’

“L’emendamento alla manovra che prevede di aumentare gli stipendi ai ministeri non parlamentari” mi è totalmente indifferente. Ho risposto a un parlamentare che gridava allo scandalo che secondo me farebbero bene i parlamentari ad adeguarsi a quello dei ministri”. Così Guido

Crosetto arrivando ad Atreju, la festa di FdI in corso al Circo Massimo