Tufino, Alessandra cade dalle scale a chiocciola a Tufino e muore a 4 anni: era affidata alla zia

Una bimba di 4 anni è morta a Tufino, in provincia di Napoli, dopo essere caduta da una scala a chiocciola interna di un’abitazione. Sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola ad intervenire in via Roma per l’incidente domestico che è costato la vita alla piccola Alessandra. Sul posto c’era già un equipaggio del 118. Indagini per chiarire la dinamica. Il dramma si è consumato intorno alle 23:30 di venerdì 13 dicembre.

Tragedia a Tufino, la bimba si è sentita male dopo la caduta

La bimba è caduta da una scala a chiocciola nell’abitazione in cui viveva, a Tufino, un comune di quattromila abitanti in provincia di Napoli e al confine con l’Irpinia. Le conseguenze della caduta in un primo momento non sono sembrano gravi, ma poco dopo la bambina si è sentita male. Sono stati chiamati i soccorsi, ma quando il personale del 118 è giunto sul posto la piccola era già morta.

Nell’abitazione di via Roma, al centro del paese, c’erano la zia, a cui Alessandra era stata affidata temporaneamente dai servizi sociali, suo marito e gli altri figli della coppia. I coniugi, originari di Castelvenere, in provincia di Benevento, risiedevano a Tufino ma non frequentavano la comunità come confermato dal sindaco di Tufino , Michele Arvonio.

‘Dopo l’affidamento della bambina, la famiglia era seguita dai servizi sociali’

Il nucleo familiare faceva vita e che, dopo l’affidamento della bambina alla zia, riceveva periodicamente la visita dell’assistente sociale. “Una tragedia che ci colpisce” – aggiunge Arvonio. “La difficoltà per gli amministratori ad intercettare situazioni di disagio sociale e familiare che difficilmente emergono anche perché nascoste dai diretti interessati”. La salma della piccola, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata, così come l’abitazione.