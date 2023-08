Manuel Cientanni caduto dalla barca a Cetara, una manovra al vaglio degli inquirenti: si cerca il cuoco

Sono riprese alle prime luci dell’alba le ricerche del giovane 29enne salernitano Manuel Cientanni che dal pomeriggio del 14 agosto risulta scomparso in seguito all’incidente in barca avvenuto nello specchio d’acqua tra Cetara ed Erchie.

Manuel Cientanni sarebbe caduto dopo una brusca virata, al vaglio degli inquirenti una manovra nel tentativo di salvarlo

Il giovane, di professione cuoco, che era a bordo di un natante di 6 metri noleggiato a Salerno sarebbe finito accidentalmente in mare dopo una brusca virata per poi essere falciato dall’elica della stessa barca. Sono stati i suoi stessi amici a confermare agli inquirenti che in pochi secondi il suo corpo è scomparso, inabissatosi, in una grossa chiazza rossa. Gli investigatori stanno verificando se nel tentativo di recuperare il giovane cuoco sia stata fatta una manovra azzardata con l’imbarcazione che sarebbe finita all’indietro finendo così per ferire Manuel Cientanni con l’elica.

La nave da supporto multiruolo “Bruno Gregoretti” della Capitaneria di Porto, rimasta in rada per tutta la notte, martedì 15 agosto è tornata a pattugliare il Golfo di Salerno mettendo a disposizione due gommoni. In ausilio la motovedetta CP 854 Sar (search and rescue). I sommozzatori del nucleo regionale Vigili del Fuoco Napoli sono supportati da un robot ROV in grado di perlustrare i fondali marini

Utilizzato anche un robot Rov per recuperare il corpo del 29enne cuoco

Le speranze di trovare il ragazzo in vita erano già’ minime dopo l’incidente, ma l’auspicio è che durante la notte il corpo potesse essere riemerso. Sul posto stanno ritornando i sommozzatori, le motovedette della Guardia Costiera e un elicottero per il pattugliamento aereo. Il giovane cuoco lavorava alla Lega Navale Cafè Restaurant Salerno.