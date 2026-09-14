Cristel Carrisi rinnova le promesse a Roma, ma Al Bano non c’è: «Non era assente per lavoro»

Cristel Carrisi ha rinnovato le promesse, non è passata inosservata l'assenza di Al Bano

A dieci anni dal primo sì, Cristel Carrisi e Davor Luksic hanno scelto di promettersi nuovamente amore eterno. Una festa a Roma, lontana dalla grande celebrazione pugliese del 2016, ma soprattutto caratterizzata da un’assenza che non è passata inosservata: quella di Al Bano.

A documentare il nuovo momento della coppia è stata Romina Jr, che ha condiviso sui social alcune immagini del party accompagnandole con parole affettuose dedicate alla sorella e al marito: «10 anni dopo si sono ripromessi amore… quanto amo il loro amore. Così solido, divertente, rispettoso, silenzioso, sublime. Cristel se lo merita tutto».

Nelle fotografie compare Romina Power, mentre non c’è traccia del cantante pugliese. Un’assenza che assume un peso particolare considerando che, dieci anni fa, alle nozze di Cristel in Puglia aveva partecipato praticamente tutta la famiglia allargata Carrisi-Power.

La festa a Roma e il particolare sull’assenza di Al Bano

Il dato più significativo arriva dalla ricostruzione riportata da Giuseppe Candela e dalle indiscrezioni pubblicate da Chi: Al Bano non sarebbe rimasto lontano dalla festa per motivi di lavoro.

Secondo quanto riferito, il cantante di Cellino San Marco non sarebbe stato invitato al rinnovo delle promesse. Una scelta attribuita alla stessa Cristel, che avrebbe voluto accanto a sé la madre Romina Power, senza però coinvolgere il padre.

All’evento, inoltre, non sarebbe stato presente neppure Yari Carrisi.

Non sono state fornite spiegazioni pubbliche da parte di Cristel sulle ragioni della scelta. Il particolare, tuttavia, riporta inevitabilmente alla luce le tensioni emerse nei mesi scorsi all’interno della famiglia, soprattutto dopo alcune dichiarazioni di Romina Power sul rapporto con l’ex marito e sulla vicenda della scomparsa della figlia Ylenia.

Le parole di Romina Power a Belve e la replica di Al Bano

Il precedente più recente risale all’intervista concessa da Romina Power a Belve. Parlando del dolore seguito alla scomparsa di Ylenia e della fine del matrimonio con Al Bano, la cantante aveva raccontato di non aver trovato nell’ex marito il sostegno che avrebbe desiderato.

«Quando pensi di avere un pilastro vicino… non c’è un sostegno, allora le cose cambiano», aveva dichiarato davanti a Francesca Fagnani.

Al Bano aveva reagito pochi giorni dopo a Domenica In, contestando duramente quella ricostruzione. «Come si fa a dire che non c’era il sostegno? Dov’eri tu?», aveva replicato il cantante, ricordando anche le ricerche effettuate personalmente a New Orleans dopo la scomparsa della figlia.

«È una frase da schiaffi, da pugnalata nel cuore», aveva aggiunto.

Nella stessa occasione era emersa anche una delle differenze più profonde tra i due sulla sorte di Ylenia: Romina Power ha continuato a sostenere di sentire che la figlia sia ancora viva, mentre Al Bano ha spiegato di aver dovuto «accettare la realtà».

A rendere ancora più significativo il nuovo episodio familiare era stato, nei mesi scorsi, anche un messaggio pubblicato da Cristel Carrisi su X. Senza nominare direttamente il padre, la figlia aveva scritto: «E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…».

Ora, a distanza di pochi mesi da quel botta e risposta, arriva il rinnovo delle promesse di Cristel e Davor. Romina Power presente, Al Bano assente: secondo le ricostruzioni citate, non per un concerto o per un altro impegno professionale, ma perché non sarebbe stato invitato alla festa.

Un dettaglio che riapre inevitabilmente le domande sui rapporti all’interno della famiglia Carrisi, mentre Cristel ha scelto di celebrare il decimo anniversario del suo matrimonio circondata dalle persone più vicine.