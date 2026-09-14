Casatenovo, studente di 18 anni travolto da un autobus dopo il primo giorno di scuola: è gravissimo

Il luogo dell'incidente a Casatenovo

Il 18enne dell’Istituto Fumagalli è stato travolto da un autobus di linea a poca distanza dalla scuola

Era appena terminato il primo giorno di scuola quando a Casatenovo, in provincia di Lecco, è scattato l’allarme per un gravissimo incidente. Un ragazzo di 18 anni, studente dell’Istituto Fumagalli, è stato travolto da un autobus di linea mentre si trovava a poca distanza dalla scuola.

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza e ha riportato una profonda ferita a una gamba, oltre ai traumi provocati dall’investimento. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi.

I primi soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto, quindi il 18enne è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

La corsa per raggiungere il pullman e l’impatto

L’incidente è avvenuto lungo via Manzoni, nell’area vicina all’Istituto Fumagalli e alla casa di riposo del paese.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo avrebbe cercato di raggiungere il pullman che stava partendo. Il 18enne avrebbe iniziato a correre lungo la strada, ma nei pressi di una curva sarebbe scivolato, finendo nella traiettoria dell’autobus già in movimento.

L’impatto con il mezzo sarebbe stato particolarmente violento, tanto da proiettare il giovane per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Studenti e insegnanti sotto choc, il 18enne in terapia intensiva

La gravità della situazione è apparsa subito evidente ai soccorritori. Il giovane avrebbe avuto bisogno anche di trasfusioni a causa della profonda ferita riportata alla gamba, oltre ai traumi provocati dall’impatto.

L’area dell’incidente è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e permettere all’elisoccorso proveniente dalla base di Milano di intervenire rapidamente.

La notizia ha raggiunto anche l’istituto scolastico, dove gli studenti erano ancora presenti dopo la fine delle lezioni. Sul luogo dell’incidente sono arrivati alcuni docenti e membri della dirigenza scolastica.

Ora parenti e amici attendono notizie dal San Gerardo di Monza, dove il ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva. Intanto, i Carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione come sia avvenuto l’investimento.