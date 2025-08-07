Buon onomastico Domenico oggi 8 agosto, immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi, 8 agosto, San Domenico di Guzman (in forma straordinaria si celebra anche il 4 agosto, soprattutto nei comuni dove viene venerato come santo patrono). Il presbitero di origine spagnola ha fondato l’Ordine dei frati predicatori ed è stato proclamato Santo da Papa Gregorio IX nel 1234, pochi anni dopo la morte.

Domenico di Guzman fu ordinato sacerdote all’età di 24 anni

Nato da una famiglia agiata, figlio di Felice di Guzman e Giovanna d’Aza, venne battezzato con il nome di Domenico di Silos, santo patrono dell’abbazia benedettina di Santo Domingo. Educato dallo zio, l’arciprete di Gumiel de Izan, prima di trasferirsi a Palencia dove frequentò corsi di teologia e arti liberali per dieci anni. Fin da adolescente fu animato da sentimenti di compassione e la vocazione religiosa lo spinse ad entrare tra canonici regolari della cattedrale di Osma dove fu ordinato sacerdote a 24 anni.

La missione in Linguadoca

Con la nomina di Diego d’Acebo divenne sottopriore. Dopo un viaggio in Danimarca si recò con Diego a Roma per chiedere Innocenzo III di potersi dedicare all’evangelizzazione dei pagani. Alla fine il Pontefice decise di mandarli in missione in Linguadoca (Francia meridionale) dove rimase per dieci anni e collaborò attivamente con il vescovo di Tolosa. Con il tempo San Domenico si convinse dell’importanza di dare l’esempio e vivere in umiltà e povertà come gli albigesi.

Le critiche ai Crociati e la fondazione dell’ordine religioso dei frati predicatori

Da qui maturò l’idea di costituire un ordine religioso. Nel 1209 criticò duramente i massacri compiuti dai Crociati che uccidevano senza badare né al sesso né all’età. Nel 1212 Domenico, durante la sua permanenza a Tolosa, ebbe una visione della Vergine Maria dopo averla invocata in preghiera per combattere l’eresia albigese senza violenza.

L’apparizione della Vergine Maria

Fu successivamente rapito dai pirati e nel giorno dell’Annunciazione di Maria una violenta tempesta rischiò di far naufragare la nave. A questo punto Domenico disse ai pirati che l’unica soluzione era dire sì alla Confraternita del Rosario. Essi accettarono e la tempesta si calmò con i pirati che divennero i primi membri della Casa di Maria.

Nel 1216 Papa Onorio III approvò ufficialmente l’ordine fondato da Domenico di Guzman. In breve tempo, anche grazie a Reginaldo d’Orléans, crebbe il numero di seguaci del nuovo ordine. Il presbitero rifiutò le donazioni fatte al suo ordine nonostante Reginaldo spingesse per accettarle. Dopo aver dettato le regole fondamentali dell’ordine, tra il 1220 e il 1221, iniziò a stare male. Estenuato dalle grande penitenze Domenico morì il 6 agosto 1221.

Buon onomastico Domenico 8 agosto: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 8 agosto si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Domenico. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Domenico, auguri Domenica.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Domenico, auguri Domenica da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.