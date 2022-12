Marito e moglie muoiono di cancro in 12 ore l’antivigilia di Natale in South Dakota

Hanno lottato insieme con tutte le forze contro il ‘mostro’ che si era insinuato nel loro corpo fino all’ultimo giorno di vita. Steve Hawkins, 58 anni, e sua moglie, Wendy Hawkins, 52 anni, sono morti entrambi il 23 dicembre a distanza di 12 ore.

Steve Hawkins ha lottato per 5 anni contro il cancro, poi si è ammalata anche la moglie: avviata raccolta fondi

La coppia viveva nel South Dakota, negli Stati Uniti, ed erano entrambi malati di cancro. L’uomo è stato il primo ad ammalarsi, cinque anni fa, poi anche allla partner è stato diagnosticato un brutto male che l’ha stroncata in breve tempo. Steve Hawkins ha lavorato presso Yankton County EMS come amministratore a partire dal 2009.

In precedenza aveva lavorato come paramedico a Cody, Wyoming, Parco nazionale di Yellowstone e San Diego. La 59enne era una casalinga e si è amorevolmente occupata dei tre figli Brad, Mandi e Trent. Una funzione commemorativa si terrà in futuro, vicino alla primavera, ma non è stata fissata una data specifica. É stata aperta una raccolta su GoFundMe per coprire le spese funerarie.