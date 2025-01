Martinengo, Florian Lifi torna da lavoro e muore mentre fa la doccia a 37 anni

Florian Lifi

La madre, Fitnete, l’ha ritrovato privo di vita in doccia dopo averlo chiamato ripetutamente. Florian Lifi è morto sabato 18 gennaio improvvisamente all’età di 37 anni a Martinengo, in provincia di Bergamo. L’operaio della Exide Technologies di Romano di Lombardia era da poco rientrato da una giornata di lavoro.

Florian Lifi, l’improvviso malore e la tragica scoperta della madre

Un malore improvviso l’ha stroncato e non gli ha dato scampo. Ha deciso di entrare in bagno insospettita dalla prolungata permanenza in bagno e dal fatto che non le rispondesse. Alla vista del figlio esamine ha chiamato immediatamente i soccorsi che hanno subito raggiunto l’abitazione di via Gramsci ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

“L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto.” – si legge nel necrologio in cui viene annunciato che martedì 21 gennaio sarà dato l’ultimo saluto a Florian Lifi partendo alle 14:30 dall’abitazione di via Gramsci per il cimitero di Martinengo dove avverrà la tumulazione. Con mamma Fitnete lo piangono , i fratelli Klodian con Daniela e Fabio con Clarissa, e le adorate nipoti Emily, Chloe, Sole e Francesco e i cugini Giulia e Hatera.