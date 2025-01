Bergamo, responsabile sicurezza supermercato accoltellato e ucciso: per tutti era Lookman

Omicidio in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo, poco prima delle 15:30 di venerdì 3 gennaio. L’uomo ucciso in centro a Bergamo si chiamava Mamadi Tunkara, era originario del Gambia ed era il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour. Stava arrivando in bici al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro.

Il 40enne Mamadi Tunkara è stato scaraventato contro una vetrina e ucciso a coltellate: forse aveva riconosciuto ladro

Arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo di colore sui 40/45 anni. A quel punto Tunkara è caduto a terra, venendo colpito con tre o quattro coltellate. L’accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia. Pare che l’aggressore non fosse solo al momento dell’omicidio. Secondo una ricostruzione la vittima avrebbe rincorso il suo aggressore che l’avrebbe scaraventato contro una vetrina di un’attività commerciale e poi accoltellato.

L’uomo era con altre due persone e pare che il responsabile della sicurezza l’avrebbe riconosciuto come l’autore di un furto nel supermercato nel giorno prima. Non è chiaro se quest’ultimo si è ripresentato per un nuovo colpo o per vendicarsi di Mamadi, conosciuto e ben voluto da tutti. Per tutti era Lookman, per la somiglia con il bomber dell’Atalanta. Un terribile delitto avvenuto nel cuore di Bergamo davanti a diversi passanti.