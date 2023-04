Marzia Capezzuti, aggredite giornaliste di Ore 14 e La vita in diretta da familiari degli arrestati

Tensione alle stelle tra alcuni familiari di Barbara Vacchiano e gli inviati di Ore 14 e La Vita in diretta che venerdì 21 aprile si erano recati nell’abitazione di Pontecagnano Faiano per documentare l’operazione di recupero dei due cani rimasti in casa dopo l’arresto della donna, del marito Damiano Noschese e del figlio, accusati dell’omicidio di Marzia Capezzuti.

Sputi, spintoni e invettive contro Tatiana Bellizzi e Barbara De Palma

Le due giornaliste, Tatiana Bellizzi e Barbara De Palma, sono state raggiunte dalla figlia di Barbara Vacchiano e dal fidanzato che hanno chiesto di non essere ripresi prima di andare in escandescenza. In pochi istanti il caos tra spintoni, sputi e parolacce con gli agenti della polizia locale che hanno faticato a trattenere l’irruenza del giovane.

“Ci hanno riempito di sputi, parolacce e invettive anche contro le nostre famiglie. Ha tentato anche di mostrarci le parti intime ed ha tentato di investirci” – ha spiegato Tatiana Bellizzi mentre la giornalista de La vita in diretta ha avuto una crisi di pianto per lo spavento. Quasi certamente le due giornalista sporgeranno denunce. “Ho sentito Alberto Matano, ho sentito un giornalista ferito rispetto a questo episodio”.

Tatiana Bellizzi

Le scuse della mamma dell’aggressore

Successivamente è intervenuta la mamma del fidanzato 23enne della figlia di Barbara Vacchiano che ha chiesto scusa con la giornalista di Ore 14. “Non è un comportamento da lui, l’ho cresciuto io mio figlio ed ha sempre lavorato ed ha avuto sempre educazione sani principi. Non voglio che passi per quello che non è. Vi chiedo scusa, noi non siamo persone così. Ho scoperto questa cosa guardando la tv”. Nel frattempo i due cani sono stati liberati.