Federica Brignone, rimonta gigante e vittoria numero 28 a Soelden… tanto per iniziare

Inizio di stagione da incorniciare per Federica Brignone che conquista la 28esima vittoria in carriera sulle nevi di Soelden. La fuoriclasse di La Salle si è imposta nella prima gara della nuova stagione, lo slalom gigante. Terza al termine della prima manche, la campionessa valdostana ha recuperato due posizioni nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 2’16″05.

Alle sue spalle, distanziata di 17 centesimi, la neozelandese Alice Robinson, terza a 1″08 l’austriaca Julia Scheib. In testa a metà gara, la statunitense Mikaela Shiffrin si piazza quinta a 1″21 da Brignone. Scivola di otto gradini rispetto alla prima manche ed è tredicesima Marta Bassino a 1″86; ventesima Asja Zenere a 3″16.

Non si era presentata al via la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha accusato un risentimento ad un ginocchio ed ha scelto di non partire in via precauzionale. Forfait anche per l’azzurra Ilaria Ghisalberti, vittima di una caduta in allenamento nei giorni scorsi, quando aveva accusato una lussazione alla spalla destra. Non si erano qualificate per la seconda manche Roberta Melesi ed Elisa Platino.

L’azzurra: ‘Una sorpresa anche per me’

“É stata una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in poi mi sono detta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti”. Federica Brignone ha commentato così la sua vittoria nel gigante di Soelden.

“La parte di raccordo l’ho fatta molto bene, come già l’anno scorso, sono riuscita a spingere al massimo ed a portare fuori una grande velocità per il traguardo – ha aggiunto l’azzurra – Oggi sono più forte di testa, rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni: sono riuscita a fare tutto per bene ed a sciare come volevo”.

Domenica 27 ottobre sarà il momento del gigante uomini. Attesissimo, rientra nel circo bianco non più per l’Austria, ma sotto la bandiera dell’Olanda, é il grande campione Marcel Hirscher, detentore di otto coppe del mondo vinte consecutivamente. L’Italia, con Filippo Della Vite reduce da un infortunio in allenamento con frattura di un dito, domani punta soprattutto sul veterano Luca De Aliprandini e sul gardenese Alex Vinatzer.