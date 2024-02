Pier Silvio Berlusconi ‘corteggia’ Fazio durante lo speciale Costanzo: risposta e possibili scenari

Lo speciale Dedicato a Maurizio Costanzo, ad un anno dalla scomparsa, andato in onda martedì 20 febbraio ha visto Fabio Fazio affiancare Maria De Filippi alla conduzione. “Nel talk è più bravo di me ed era stimato da Maurizio” – ha spiegato la ‘padrona di casa’.

Fabio Fazio conduce con Maria De Filippi lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo

Una one night su Mediaset per il conduttore di Che tempo che fa che si è legato a Discovery dopo il mancato rinnovo del contratto da parte della Rai. A ottobre l’esordio sul Nove con Fazio che ha trainato la rete di proprietà della Warner Bros al secondo posto degli ascolti per alcune domeniche e che continua a a segnare risultati eccellenti. Nel corso della puntata speciale dedicata a Maurizio Costanzo è intervenuto Pier Silvio Berlusconi nello spazio dedicato al rapporto tra il giornalista e il Cavaliere.

Non aver condiviso ricordi ed emozioni con Maria De Filippi, l’ad Mediaset ha fatto una proposta a sorpresa a Fabio Fazio. “Quando tu verrai finalmente da noi anche io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano. Se lo vuoi noi siamo qua“. Una proposta a cui il conduttore ha risposto: “Ne parliamo fra qualche anno perché lì io sono appena all’inizio“.

Pier Silvio Berlusconi: ‘Quando verrai da noi potrai diventare quotidiano’, Fazio: ‘Ne parliamo fra qualche anno’

Il conduttore di Che tempo che fa ha infatti altri tre anni di contratto con Discovery con la quale sono in ballo anche altri progetti per il futuro prossimo. Per il momento Pier Silvio Berlusconi dovrà accantonare il progetto di vedere a Mediaset Fazio.