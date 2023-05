Menopausa, via libera negli Stati Uniti a Veozah: il primo farmaco non ormonale

Svolta negli Stati Uniti con il via libera al primo farmaco contro le vampate da menopausa non basato su una terapia ormonale. Il semaforo verde dell’Fda (Food and Drug Administration) riguarda una molecola dal nuovo meccanismo in grado di bloccare i recettori nel cervello che svolgono un ruolo nella regolazione della temperatura corporea.

La Fda ha approvato l’uso del Veozah, il farmaco non ormonale contro le vampate di calore in menopausa

Durante la menopausa, il corpo produce meno estrogeni e progesterone e questo può innescare interruzioni del sonno, sbalzi d’umore, vampate di calore e sudorazione notturna. Veozah –Fezolinetant è un’alternativa alle tradizionali terapie ormonali sostitutive per gestire le vampate di calore.

“Le vampate dovute alla menopausa. possono rappresentare un grave problema fisico per le donne e influire sulla loro qualità di vita. L’introduzione di una nuova molecola per il trattamento di forme da moderate a gravi fornirà un’ulteriore opzione terapeutica sicura ed efficace per le donne” – ha spiegato Janet Maynard, direttrice dell’Ufficio medicina riproduttiva dell’Fda.

In particolare quelle a più alto rischio di ictus, infarto o alcuni tipi di cancro, alle quali viene sconsigliato l’uso di terapie ormonali sostitutive perché aumentano il rischio di coaguli di sangue e tumori. Le pazienti che assumono il farmaco non ormonale sviluppato dalla casa farmaceutica giapponese Astella Pharma devono prendere una pillola da 45 milligrammi per via orale, una volta al giorno, con o senza cibo, alla stessa ora.

Gli effetti collaterali più comuni di Veozah (Fezolinetant) includono dolore addominale, diarrea, insonnia, mal di schiena, vampate di calore e transaminasi epatiche elevate.