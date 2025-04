Mercedes Valentine, la modella ‘metà in metallo’ dopo l’incidente col piccione: ‘Non mi riconosco più’

Mercedes Valentine

Un piccione, un attimo, e una vita che cambia per sempre

Un istante. È bastato solo quello perché la vita di Mercedes Valentine, modella e appassionata motociclista di Brighton, cambiasse per sempre. Un piccione piombato dal cielo, un impatto improvviso, la perdita del controllo. E poi, il buio.

Era l’estate del 2024. Mercedes, 25 anni, correva lungo una strada residenziale quando l’uccello ha colpito in pieno il suo casco. L’impatto ha causato una brusca sterzata, poi lo schianto: la sua moto si è schiantata contro una Volvo parcheggiata. Il suo corpo è stato scagliato a oltre 80 metri di distanza, atterrando sei case più avanti.

Chi ha assistito alla scena ha pensato che fosse morta.

Rianimata dal padre sul ciglio della strada

La fortuna, in un destino così crudele, ha voluto che la sua famiglia – composta da medici – fosse proprio in auto dietro di lei. È stato il padre a rianimarla, mentre Mercedes giaceva a terra, priva di conoscenza. Trasportata d’urgenza in ospedale, ha lottato tra la vita e la morte.

Le ferite erano devastanti: fratture multiple al cranio, al bacino, al volto, a quattro costole. Ha subito diversi interventi chirurgici e, per due giorni, è rimasta in coma. Quando si è risvegliata, qualcosa era cambiato per sempre. Non solo nel corpo.

“Il mio cervello non è più lo stesso”

Oggi, Mercedes Valentine, attiva anche su OnlyFans, racconta il suo calvario con lucidità e commozione. Il trauma fisico ha lasciato segni permanenti, ma è quello cognitivo a farle più male:

“Non riesco a ricordare nulla del mese successivo all’incidente. A volte, quando mi guardo allo specchio, non mi riconosco più.”

Dice di sentirsi una persona nuova, con un cervello che “funziona in modo diverso”. Le cicatrici non sono solo visibili, sono anche interiori.

“È stato emotivamente devastante. Sto imparando ad accettare questa nuova versione di me stessa.”

Dal successo al vuoto: una caduta verticale

Prima dell’incidente, Mercedes era all’apice del suo percorso: una carriera brillante, una casa da 700.000 sterline, una Porsche Taycan Turbo. Aveva appena festeggiato il pensionamento dei suoi genitori. Poi, il crollo improvviso.

“È come se tutto fosse stato cancellato in un attimo”, racconta. Oggi, porta nel corpo numerose placche e viti. “Praticamente sono per metà in metallo”, dice. Ma il dolore più grande è invisibile: la perdita della propria identità.

Una nuova battaglia: vivere di nuovo

Nonostante tutto, Mercedes non ha perso il coraggio. Sta affrontando una lenta e difficile riabilitazione, imparando a convivere con le sue nuove fragilità. La sua è diventata una testimonianza di resilienza: un modo per dare voce a chi, come lei, ha visto la propria vita cambiare senza preavviso.

Ha deciso di condividere la sua storia per ispirare altri a non arrendersi, anche quando tutto sembra perduto.