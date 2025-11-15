Tragedia a Mesenzana: Mariella Chiari uccisa a coltellate in casa a 81 anni, fermato il marito 78enne

Tragedia a Mesenzana, fermato 78enne per l'omicidio della moglie

Cosa è successo nella casa di via Pezza?

Un nuovo dramma scuote la provincia di Varese.

Nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre, una donna di 81 anni, Mariella Chiari, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, colpita con diversi fendenti. Quando i sanitari del 118 sono entrati nell’appartamento, il suo corpo giaceva a terra: ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

A chiamare aiuto sarebbero stati alcuni vicini, insospettiti dalle grida provenienti dalla strada.

Le urla in strada di Renato Bianchi

Le indagini hanno portato all’immediato fermo del marito della vittima, Renato Bianchi, 78 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe uscito dall’abitazione subito dopo l’aggressione, urlando in strada, attirando l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme.

I carabinieri della Compagnia di Luino e del Nucleo Radiomobile lo hanno fermato poco dopo e lo hanno condotto in caserma, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cosa sappiamo sulla dinamica dell’omicidio?

Al momento, la dinamica resta da definire nei dettagli.

Le prime informazioni parlano di più fendenti da arma da taglio che hanno raggiunto la donna all’interno dell’appartamento.

La zona è stata isolata e gli investigatori stanno eseguendo rilievi, raccogliendo testimonianze e ricostruendo i minuti precedenti l’aggressione.

Ci sono precedenti nella stessa via?

Un elemento inquietante emerge dal passato recente della zona:

nella stessa via, nel marzo 2023, Andrea Rossin uccise a coltellate i suoi due figli, Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, per poi togliersi la vita.

Un ricordo che torna a galla e amplifica lo choc della comunità.

Qual è la reazione del paese?

Il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi, è stato informato immediatamente.

Il primo cittadino ha espresso pubblicamente il dolore dell’intera comunità, definendosi «profondamente addolorato per l’accaduto».

Nel paese, piccolo e coeso, la notizia si è diffusa rapidamente generando sgomento e incredulità tra i residenti.

Quali saranno i prossimi passi?

L’uomo è attualmente sotto fermo, mentre carabinieri e magistratura proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia, fondamentale per stabilire con precisione modalità e tempistiche dell’omicidio.