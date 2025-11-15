Donna muore soffocata da una mozzarella in auto: tragedia a Casamassima

Tragedia a Casamassima, 70enne morta soffocata dalla mozzarella

Il dramma in pochi istanti nel centro di Casamassima

Un semplice assaggio è diventato un dramma irreversibile.

Una donna di circa 70 anni è morta soffocata in pochi minuti mentre mangiava una mozzarella all’interno di un’auto parcheggiata in via San Michele, a Casamassima, nel Barese. Una tragedia improvvisa che ha lasciato la comunità sotto shock. La donna viveva a Bari.

Cosa è successo in quei minuti? La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale:

la donna era in auto con il figlio, di passaggio nel centro cittadino;

il figlio è sceso un attimo per effettuare un acquisto;

nell’attesa, la donna ha assaggiato una mozzarella;

al suo ritorno, l’uomo ha trovato la madre senza fiato.

Il figlio ha immediatamente tirato la madre fuori dal veicolo e ha tentato le manovre di disostruzione con l’aiuto di alcuni passanti.

Ma la situazione è precipitata in pochissimi secondi.

Perché i soccorsi non sono riusciti a salvarla?

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La mozzarella aveva completamente ostruito le vie respiratorie.

La morte è avvenuta nell’arco di pochi minuti.

Reazioni e cordoglio nel paese

Il sindaco Giuseppe Nitti, giunto sul posto durante i soccorsi, ha espresso dolore e incredulità per la tragedia: «Un evento che ha sconvolto tutti noi», ha fatto sapere.

Casamassima, uno dei centri più popolosi a sud di Bari, si è stretta attorno al figlio e alla famiglia della vittima.