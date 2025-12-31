Notizie Audaci

Oroscopo 2026 di Simon & The Stars: l’anno dei Gemelli e delle grandi svolte per diversi segni

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 31 Dic, 2025 - ore: 17:07 #La volta buona, #Oroscopo 2026, #Simon & The Stars
L'oroscopo 2026 di Simon & Stars

L’oroscopo del 2026 svelato in tv

Durante la puntata del 31 dicembre de La Volta Buona, Simon & The Stars ha presentato in anteprima il suo oroscopo 2026, delineando un anno di grandi cambiamenti, rinascite personali e svolte professionali. Un anno che, secondo l’astrologo, sarà dominato da un grande protagonista: i Gemelli, segno che finalmente si lascia alle spalle un lungo periodo di incertezze.

Ariete: l’anno della maturità e del salto di qualità

Per l’Ariete il 2026 rappresenta una vera prova di maturità. Saturno nel segno chiede responsabilità ma offre anche stabilità. La prima parte dell’anno servirà a consolidare, mentre dalla seconda metà arriveranno opportunità importanti sul lavoro, compresa la possibilità di un contratto stabile. In amore, per alcuni, si profila l’allargamento della famiglia.

Toro: la rivincita dopo anni in ombra

Il Toro entra in un anno di riscatto. Dopo un lungo periodo in cui si è sentito messo in secondo piano, torna protagonista grazie a Giove favorevole. Dalla primavera arrivano riconoscimenti professionali e una ritrovata sicurezza personale. È il momento di raccogliere quanto seminato.

Gemelli: il segno dell’anno

Il 2026 è l’anno dei Gemelli. Dopo l’uscita dalla pesante quadratura di Saturno, il segno ritrova slancio, chiarezza e stabilità. I momenti di confusione appartengono al passato: ora si costruisce qualcosa di solido, anche sul piano sentimentale, con una maggiore coerenza emotiva.

Cancro: il momento di osare

Per il Cancro arriva il tempo di smettere di aspettare. Dopo una lunga fase di preparazione, il 2026 invita ad agire, a mettersi in gioco e a pretendere di più, soprattutto sul lavoro. In amore, le relazioni ambigue dovranno essere chiarite: o si cresce insieme, o si cambia strada.

Leone: energia ritrovata

Il Leone torna protagonista. Dopo un periodo di rallentamenti e stanchezza, il 2026 restituisce energia, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. È l’anno in cui si superano limiti e si recupera fiducia nelle proprie capacità.

Vergine: cambiamenti inattesi

Dopo tre anni di freni e rinunce imposti da Saturno, la Vergine respira finalmente. Da fine aprile entra in gioco Urano, portando svolte improvvise, opportunità inaspettate e la possibilità di cambiare direzione, anche radicalmente.

Bilancia: di nuovo al centro

La Bilancia esce da una lunga fase in cui ha vissuto all’ombra degli altri. Il 2026 è l’anno della riconquista del proprio spazio, delle scelte personali e dell’affermazione individuale, soprattutto nelle relazioni.

Scorpione: si ritrova la pace

Dopo almeno sette anni di tensioni e battaglie, lo Scorpione può finalmente tirare il fiato. Arriva una fase di maggiore equilibrio, con la possibilità di costruire qualcosa di stabile, anche sul piano familiare: per qualcuno si profila l’arrivo di un figlio.

Sagittario: si riparte

Il 2026 segna una ripartenza netta. Dopo i blocchi imposti da Saturno, il Sagittario torna a viaggiare, a progettare e a rimettere ordine in casa, nel lavoro e nei sentimenti. Un anno di ricostruzione consapevole.

Capricorno: nuove priorità

Dopo anni di sacrifici e scalate faticose, il Capricorno inizia a scegliere ciò che lo fa stare davvero bene. Il 2026 apre a nuove prospettive, più in linea con i desideri personali che con le aspettative altrui.

Acquario: torna protagonista

Per l’Acquario si apre una fase di forte centralità. Dopo sette anni complessi, il 2026 segna un ritorno alla ribalta, con maggiore libertà d’azione e riconoscimenti personali.

Pesci: nuovi orizzonti

I Pesci entrano in un mare più aperto e promettente. Il 2026 consente di mettere a frutto esperienze e sacrifici passati. Da aprile, per alcuni, si aprono anche prospettive importanti sul piano affettivo, comprese decisioni di vita come il matrimonio.

