Addio a Michele Andreon: il musicista di Sesto al Reghena scompare improvvisamente a 51 anni

Michele Andreon

Una perdita improvvisa per la comunità

Michele Andreon, noto musicista 51enne di Sesto al Reghena, è scomparso improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. Dopo aver lavorato fino alle 19:00 presso l’Agraria Odorico di Cordovado, avrebbe dovuto raggiungere la moglie e la figlia a una festa di compleanno, ma non è mai arrivato.​

Il tragico ritrovamento

Preoccupate per la sua assenza e l’assenza di risposte al telefono, la moglie Alessandra e la figlia Lisa sono tornate a casa, dove hanno trovato Michele privo di sensi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Pordenone, non c’è stato nulla da fare.​

Un musicista amato e rispettato

Michele Andreon era molto conosciuto nella comunità locale e nei comuni limitrofi come Cordovado e Morsano. Oltre al lavoro, dedicava il suo tempo alla famiglia e alla passione per la musica, suonando come tastierista in diverse band locali. Amici e colleghi lo ricordano come una persona riservata ma dal cuore grande, lasciando un vuoto difficile da colmare nella comunità.