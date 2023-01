Michele Buga torna al Passo Emet per recuperare i due husky e muore, il prof travolto da una valanga

Un appuntamento mortale che Michele Buga, 60enne professore di matematica residente a Ballabio, era riuscito ad evitare sabato 7 gennaio quando si era perso in Alta Valle Spluga, a 3000 metri di quota. Nella tarda mattinata di martedì 10 gennaio l’uomo di origine rumena è stato trovato privo di vita.

Il 60enne insegnante residente a Ballabio si era perso due giorni prima ma era riuscito a tornare a valle

Era tornato a Manerbio per ritrovare i suoi due cani di razza husky dispersi nei pressi del passo Emet. Alcuni giorni prima Buga si era perso ed era riuscito ad allertare i soccorsi prima che il cellulare si spegnesse del tutto. Per cercarlo si erano attivati immediatamente il soccorso alpino della guardia di finanza, del soccorso alpino Cnsas e dalla guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) ma l’uomo, esperto alpinista, era riuscito a tornare a valle in nottata da solo ma senza i suoi amati amici a quattro zampe.

Da qui la decisione di di risalire lunedì 9 gennaio nella speranza di recuperarli. Un gesto d’amore che ha pagato con la vita visto che è stato travolto da una valanga probabilmente staccatasi nel tardo pomeriggio. Michele Buga non ha avuto scampo. I finanzieri hanno notato l’auto della vittima ai piedi del passo Emet, vicino al rifugio Bertacchi, per il secondo giorno consecutivi.

Michele Buga era tornato sul Passo Emet per recuperare i suoi cani: una valanga non gli ha dato scampo

Insospettitisi hanno deciso di percorrere il sentiero innevato ed hanno trovato il corpo del professore di matematica con i soccorritori che non hanno potuto che constatare il decesso. Il corpo è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso del Cnsas. Il 60enne aveva insegnato all’Istituto Bertacchi di Lecco.