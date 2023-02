Michigan State University sparatoria: 3 morti e 5 feriti gravi, il killer si è tolto la vita

Ancora spari e morte in un’Università negli Stati Uniti. Ancora spari e vite spezzate in un assurdo assalto alla Michigan State University quando erano da poco passate le 20:40 di lunedì 13 febbraio con una seconda sparatoria che si sarebbe verificata. Un uomo ha fatto irruzione alla Berkey Hall nel campus di East Lansing all’altezza del il vicino sindacato universitario. Dopo una breve fuga il killer si è tolto la vita non lontano dal campus dove è stato trovato dalle forze dell’ordine.

Sparatoria Michigan State University, il killer ha fatto fuoco nei pressi del sindacato universitario

La polizia si è attivata immediatamente ed attraverso gli account ufficiali dell’ateneo hanno invitato gli studenti a mettersi immediatamente al sicuro. Almeno tre persone sono decedute nell’assalto armato con 5 persone che sono state trasportate all’ospedale di Sparrow. Alcuni dei feriti sarebbero in pericolo di vita. Il killer è riuscito ad allontanarsi dalla Michigan State University ma la polizia è riuscita a ricostruire l’identikit. Si tratta di un uomo di colore, basso con un berretto, scarpe rosse e una giacca di jeans.

L’uomo è fuggito ed è stato trovato morto dopo ore di ricerche all’esterno del campus di East Lansing

Una volta uscito dal campus l’uomo si è suicidato ed il suo corpo è stato ritrovato dopo ore di ricerche. Momenti di panico si sono registrati nel campus con almeno 50.000 persone che frequentano i corsi, alcuni anche serali, di East Lansing. Chris Rozman, della polizia della Michigan State University, ha riferito che “numerosi” agenti hanno risposto in pochi minuti e hanno prestato i primi soccorsi.