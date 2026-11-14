Milano, finti carabinieri uccidono il 92enne Nicola Luciano Re per rubargli i gioielli: 2 giovani fermati, choc per la frase intercettata

Nicola Luciano Re è stato aggredito e ucciso nel suo appartamento in zona Porta Romana

Nicola Luciano Re aveva aperto la porta di casa senza sospettare nulla: uno dei truffatori lo avrebbe aggredito, mentre il complice faceva da palo

Doveva essere una truffa con il consueto copione del finto carabiniere, una telefonata per conquistare la fiducia della vittima e poi un complice pronto a entrare in casa per portare via denaro e preziosi. Ma il piano messo in atto il 27 ottobre a Milano si è trasformato in una rapina finita con la morte di un uomo di 92 anni. Per il decesso di Nicola Luciano Re, ex tecnico dell’Alfa Romeo, la Polizia ha fermato due giovani di nazionalità egiziana, di 19 e 24 anni, ritenuti coinvolti nell’aggressione.

I provvedimenti sono scattati nella serata di venerdì 13 novembre, al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura di Milano. Le contestazioni riguardano, a vario titolo, rapina aggravata e omicidio. I due sono ora in carcere, mentre gli investigatori stanno ricostruendo ogni passaggio di quella mattina e verificando se dietro le incursioni ci fosse una rete organizzata.

La trappola del falso carabiniere e l’aggressione in casa

Il colpo era stato messo a segno in via Muratori, nella zona di Porta Romana. Secondo la ricostruzione investigativa, i due avrebbero agito con ruoli distinti: uno sarebbe rimasto all’esterno dello stabile per controllare la situazione e avvertire il complice, mentre l’altro avrebbe raggiunto l’appartamento del pensionato.

L’anziano aveva aperto la porta senza che fossero rilevati segni di effrazione. Una circostanza che ha portato gli investigatori a ritenere che l’ingresso fosse stato ottenuto attraverso l’inganno. Una volta dentro, il presunto aggressore avrebbe spinto o colpito il 92enne, per poi impossessarsi di gioielli e altri oggetti di valore e allontanarsi.

Nicola Luciano Re era stato trovato a terra dalla figlia, che aveva dato l’allarme. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, era morto il giorno successivo. In un primo momento il decesso era apparso riconducibile a una caduta accidentale, ma gli esami successivi hanno cambiato completamente lo scenario.

L’autopsia e le intercettazioni: «L’hai spinto forte?»

A far emergere la possibile natura violenta della morte sono stati gli accertamenti medico-legali. L’autopsia ha rilevato fratture craniche incompatibili con l’ipotesi iniziale di una caduta provocata da un malore. La conclusione indicata negli accertamenti è quella di un evento traumatico esterno.

Da quel momento le indagini si sono concentrate sulla ricostruzione degli spostamenti e delle comunicazioni dei sospettati. Gli agenti hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, incrociandole con i dati del traffico telefonico e con altri elementi raccolti durante l’attività investigativa.

Tra gli elementi emersi ci sarebbero anche conversazioni intercettate nelle quali i due parlano dell’accaduto. In una registrazione, secondo quanto riportato, si sente una domanda: «L’hai spinto forte?». La risposta sarebbe stata: «No, è caduto». Una frase ora al vaglio degli inquirenti insieme agli altri riscontri.

I due giovani erano già stati arrestati per una truffa a Varese

C’è un precedente che rende ancora più inquietante la vicenda. I due giovani erano stati fermati una decina di giorni dopo la morte di Re, in provincia di Varese, nell’ambito di un’altra indagine per una truffa ai danni di una donna di 81 anni.

Anche in quell’occasione il raggiro sarebbe stato costruito sfruttando la falsa identità di appartenenti alle forze dell’ordine. Questa volta i truffatori si sarebbero presentati come militari della Guardia di Finanza, sostenendo che la donna dovesse affrontare alcune sanzioni legate al marito defunto.

Dopo la telefonata, uno dei giovani sarebbe entrato nell’abitazione e, approfittando di un momento di distrazione della pensionata, avrebbe portato via due bauletti contenenti monili d’oro per un valore di circa 50mila euro. Le segnalazioni dei vicini avevano permesso alla Polizia di individuare prima uno dei sospettati su un autobus diretto alla stazione di Varese e poi il presunto complice.

Dopo l’udienza di convalida, i due erano stati rimessi in libertà con l’obbligo di firma. Il loro possibile coinvolgimento nella morte del pensionato milanese è emerso successivamente, attraverso gli approfondimenti investigativi.

Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se i giovani agissero autonomamente o potessero contare su una rete in grado di individuare le vittime e preparare i raggiri. Un aspetto ancora da chiarire in un’inchiesta che ha trasformato una truffa agli anziani in un caso di rapina con esito mortale. I due indagati non hanno risposto alle domande del gip durante l’udienza di convalida e la loro posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.