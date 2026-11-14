Giorgio Guatta muore nel deserto tunisino a 47 anni: era partito per festeggiare il compleanno, lascia due figli piccoli

Giorgio Guatta

Malore fatale durante il Tembaine Desert Rally per l’imprenditore edile di Serle, nel Bresciano: inutili i tentativi di rianimazione

Doveva essere un viaggio speciale, un’avventura da condividere con gli amici e un modo originale per festeggiare il suo compleanno. Si è trasformato invece in una tragedia che ha lasciato nel dolore una famiglia e un’intera comunità. Giorgio Guatta, 47 anni, originario di Serle, in provincia di Brescia, è morto in Tunisia durante la partecipazione al Tembaine Desert Rally. Un malore improvviso lo ha colpito mentre si trovava a bordo di un’auto impegnata in una fase di trasferimento della manifestazione. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario.

La morte è avvenuta nel deserto di Al-Matlawi, nel governatorato di Gafsa, durante il trasferimento logistico tra l’oasi di Tamerza e Tozeur, prima della partenza di una tappa della competizione. Guatta avrebbe dovuto compiere 48 anni proprio il 13 novembre. Era arrivato in Nord Africa insieme a un gruppo di amici per vivere un’esperienza legata alla sua grande passione per i motori e le due ruote.

Il malore durante il rally, inutili i tentativi di rianimazione

Il 47enne stava partecipando per la prima volta al Tembaine Desert Rally, nella nuova categoria riservata alle moto elettriche Talaria. Il malore lo ha colto durante uno spostamento in auto, lontano dalla fase agonistica vera e propria.

Lo staff medico presente al seguito della manifestazione è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di rianimazione. I soccorritori hanno tentato a lungo di salvarlo, ma le condizioni dell’uomo non hanno lasciato possibilità di recupero. La causa del decesso viene ricondotta a un infarto.

La notizia ha sconvolto gli altri partecipanti e l’organizzazione, che ha deciso di non disputare il Day 3 della competizione. Una scelta maturata nel dolore per la perdita di un uomo arrivato in Tunisia per inseguire una passione e condividere un’esperienza con gli amici.

Chi era Giorgio Guatta: il lavoro, la passione per i motori e la famiglia

A Serle, dove viveva, Giorgio Guatta era molto conosciuto e stimato. Lavorava nel settore edile ed era titolare di un’azienda, attività attraverso la quale aveva costruito la propria vita professionale. Ma accanto al lavoro c’era soprattutto la passione per i motori, che lo aveva spinto a iscriversi alla manifestazione tunisina.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella famiglia. Il 47enne lascia la moglie Daniela Tonni e due figli di appena 6 e 8 anni, oltre alla madre e alla sorella. Una tragedia resa ancora più dolorosa dalla ricorrenza che avrebbe dovuto celebrare proprio in quei giorni: il suo quarantottesimo compleanno.

La sua storia familiare è segnata anche da un precedente drammatico. Il padre era morto circa quindici anni fa, sempre a causa di un infarto, mentre si trovava al lavoro.

Il messaggio degli organizzatori: «Oggi il deserto piange»

Numerosi i messaggi di cordoglio dopo la notizia della morte. Particolarmente toccante quello diffuso dagli organizzatori del Tembaine Desert Rally, attraverso un messaggio condiviso da Soloebikes, nel quale hanno voluto ricordare il partecipante e la passione che lo aveva portato fino alle dune tunisine.

«Oggi il deserto piange. Giorgio, i suoi 48 anni da compiere qui, tra queste dune. Se ne è andato all’improvviso, lasciandoci attoniti, increduli, con un dolore difficile anche solo da raccontare», si legge nel messaggio.

L’organizzazione ha raccontato anche la difficoltà di proseguire dopo quanto accaduto, prima di spiegare la decisione di portare avanti la manifestazione nel ricordo di Guatta: «Ma poi c’è il sogno, il nostro e il suo a ricordarci quanto la vita sia un battito e quanto sia importante provare a realizzare i nostri sogni, finché ne abbiamo la possibilità».

La conclusione è un saluto carico di commozione: «E allora il Tembaine va avanti, per lui e per tutti noi che questo sogno abbiamo condiviso. Buona strada Giorgio, ti portiamo con noi, continua a correre oltre l’orizzonte».

A Serle, intanto, la notizia ha gettato nello sconforto quanti conoscevano il 47enne. Un viaggio nato per celebrare la vita e una passione si è concluso nel modo più tragico, lasciando una moglie, due bambini e tanti amici a fare i conti con una perdita improvvisa.