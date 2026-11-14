Sanremo 2027, da Alfa ad Angelina Mango: spunta la lista dei Big in corsa, De Martino prepara le sorprese. E c’è un sogno chiamato Vasco Rossi

Stefano De Martino e Maria Sole Pollio

Il nuovo direttore artistico punta su un Festival più giovane, ma non mancano i grandi ritorni

Il toto-nomi di Sanremo 2027 è già entrato nel vivo. A poco più di tre mesi dal Festival, cresce la curiosità intorno ai cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston dal 16 al 20 febbraio. Sarà un’edizione particolare, la prima affidata alla direzione artistica di Stefano De Martino, chiamato a raccogliere un’eredità importante e a imprimere alla manifestazione una nuova identità.

I posti disponibili nella categoria Big saranno 23, ai quali si aggiungerà il giovane vincitore di Sarà Sanremo, la cui finale è in programma l’11 dicembre in prima serata su Rai 1. Proprio durante quella serata, condotta da De Martino insieme a Mariasole Pollio, verranno annunciati anche i nomi degli artisti che comporranno il cast principale. Sei giovani si contenderanno invece l’accesso alla categoria superiore.

Da Alfa ad Angelina Mango, i ritorni più attesi all’Ariston

Le candidature possono essere presentate fino al 23 novembre e il direttore artistico starebbe raccogliendo le ultime proposte. L’intenzione dichiarata è quella di costruire un Festival più fresco, capace di intercettare soprattutto il pubblico giovane e gli artisti che dominano le classifiche, collezionano ascolti sulle piattaforme e riempiono palazzetti e arene.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è Alfa, che potrebbe tornare in gara dopo il debutto del 2024. Da allora il cantante genovese ha consolidato la propria popolarità e avrebbe le carte in regola per una nuova partecipazione.

Attenzione anche ad Angelina Mango. Dopo un periodo difficile, la vincitrice del Festival 2024 potrebbe rimettersi in gioco proprio sul palco che l’ha consacrata. Un possibile ritorno è quello di Tananai, che potrebbe presentarsi per la terza volta all’Ariston dopo un anno di silenzio e con nuovo materiale musicale in lavorazione.

Tra le artiste più attese ci sono Emma, che De Martino conosce dai tempi di Amici e con la quale mantiene un rapporto di affetto, e Loredana Bertè, presenza di grande personalità e con una lunga storia sanremese alle spalle. Anche Annalisa potrebbe tornare: per lei sarebbe la settima partecipazione, con l’obiettivo di inseguire quella vittoria che finora le è sempre sfuggita. Tuttavia l’artista alcuni mesi fa aveva riferito di voler dedicarsi ai suoi progetti artistici e che probabilmente non avrebbe presentato testi. Chissà che De Martino non sia riuscita a farle fare dietrofront.

Da Elodie a Salmo, il toto-nomi tra donne e rap

Nel gruppo delle possibili protagoniste femminili vengono indicati anche Elodie, Sarah Toscano, Gaia, Emma Nolde e Mille. Diverso il discorso per Arisa, che aveva manifestato il desiderio di partecipare, ma ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da De Martino nella quale le sarebbe stato comunicato che non era stata scelta.

Tra i nomi che potrebbero compiere il salto nella categoria Big c’è Settembre, vincitore delle Nuove Proposte nel 2025. Sul fronte rap si parla di un possibile debutto di Salmo, anche se, secondo le indiscrezioni, mancherebbe ancora il brano giusto. Non è escluso un ritorno di Ghali, mentre sembrerebbe meno probabile la presenza di Rocco Hunt e Clementino, reduci dalla pubblicazione del loro primo album insieme. In corsa potrebbe esserci anche Rkomi.

Per quanto riguarda i gruppi, i Modà potrebbero cercare un rilancio proprio attraverso il Festival, ma tra le formazioni indicate nel toto-nomi figurano anche i piemontesi Tamango, i napoletani Nu Genea e i The Kolors. Quest’ultimi secondo Fiorello dovrebbero essere certi così come il ritorno di Nada.

Nek, Gazzelle e Irama: gli altri nomi in circolazione

Non mancano i cantautori. Tra le ipotesi vengono citati Nek, Gazzelle e Irama, quest’ultimo attualmente impegnato anche nel ruolo di giudice di X Factor. Non dovrebbe esserci invece Achille Lauro, già protagonista del talent e indicato tra gli assenti della prossima edizione.

C’è poi la lunga lista di artisti che avrebbero presentato un brano o manifestato interesse per la manifestazione. Tra questi figurano i Jalisse, ancora alla ricerca di un posto dopo le ripetute esclusioni, Paola Turci, Mario Biondi, Pierdavide Carone, Giusy Ferreri, Fast Animals and Slow Kids, Elettra Lamborghini, Cristiano Godano, Cristina D’Avena, Rita Pavone, Jessica Morlacchi e Alberto Fortis.

Si sarebbe invece sfilato Willie Peyote, che De Martino avrebbe accolto volentieri, mentre non dovrebbero esserci Tiziano Ferro, impegnato nella lavorazione di un film, e Fabri Fibra, più volte invocato dai fan ma finora mai convinto a partecipare al Festival.

Dua Lipa e Vasco Rossi tra i sogni per gli ospiti

Oltre ai Big, restano da definire le presenze degli ospiti e dei co-conduttori. Sono già stati annunciati i The Jackal al PrimaFestival e la Gialappa’s Band al Controfestival, il nuovo appuntamento che prenderà il posto del Dopofestival.

La Rai vorrebbe riportare sul palco dell’Ariston grandi ospiti internazionali e tra i nomi più desiderati ci sarebbe quello di Dua Lipa. De Martino, invece, avrebbe espresso il desiderio di coinvolgere Vasco Rossi, assente da Sanremo da oltre vent’anni. Un ritorno che avrebbe un peso speciale per la storia della manifestazione.

Tra le presenze che sembrano invece più facilmente ipotizzabili c’è Herbert Ballerina, ormai fedele spalla di De Martino ad Affari Tuoi. Per il momento, però, si tratta ancora di indiscrezioni e desiderata: la composizione ufficiale del cast sarà svelata soltanto l’11 dicembre. Fino ad allora, il toto-nomi continuerà ad alimentare l’attesa per il primo Sanremo targato Stefano De Martino.