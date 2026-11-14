Strage nella galleria Fiego, cinque morti nello schianto: tra le vittime l’imprenditore Alfredo Spizzirri e la compagna

A sinistra Alfredo Spizzirri, deceduto nel terribile incidente di San Fili, a destra la compagna Barbara Beltrano

Tragedia sulla Statale 107 a San Fili: decedute anche la madre Annamaria e la zia Carmela Sicilia, ha perso la vita pure la conducente della Opel Mokka

È salito a cinque il numero delle vittime del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 14 novembre nella galleria Fiego, lungo la Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Uno scontro frontale tra una Jaguar e una Opel Mokka ha provocato la morte di quattro donne e un uomo. Tra le persone decedute c’è Alfredo Spizzirri, imprenditore cosentino di 50 anni, molto conosciuto tra Cosenza e Rende per la sua attività nel settore delle costruzioni e delle strutture ricettive.

La quinta vittima è Barbara Beltrano, compagna dell’imprenditore, che viaggiava con lui sulla Jaguar. La donna, inizialmente soccorsa in condizioni disperate e trasferita in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, è morta successivamente nel reparto di Rianimazione. I medici hanno tentato di salvarle la vita, ma le gravissime lesioni riportate nell’impatto non le hanno lasciato scampo. Per la donna, secondo quanto si è appreso, si sta valutando l’espianto per la donazione degli organi.

Morti anche la madre e la zia di Alfredo Spizzirri

Sulla Jaguar viaggiavano quattro persone: oltre ad Alfredo Spizzirri e alla compagna, c’erano la madre dell’imprenditore, Annamaria Sicilia, 84 anni, e la zia Carmela Sicilia, 86 anni. Anche per loro l’impatto è stato fatale.

La quarta persona deceduta sul luogo dell’incidente era la conducente della Opel Mokka, una donna di 82 anni.

Il bilancio definitivo è dunque di cinque morti: quattro donne e un uomo. Una tragedia che ha colpito duramente il territorio cosentino, dove Spizzirri era conosciuto per la sua attività imprenditoriale. Gestiva da tempo un’impresa di costruzioni e attività ricettive tra Cosenza e Rende. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social, anche da parte di persone che lo ricordano per il legame con Fuscaldo, località nella quale trascorreva le vacanze estive.

Lo scontro frontale nella galleria Fiego: la dinamica è da chiarire

L’incidente si è verificato all’interno della galleria Fiego, lungo la Statale 107. Per cause ancora in corso di accertamento, la Jaguar e la Opel Mokka si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a quattro delle persone coinvolte. La quinta, Barbara Beltrano, è deceduta dopo il trasferimento in ospedale.

Sul posto è intervenuta una vasta squadra di soccorritori. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende, hanno lavorato insieme al personale del 118 e del SUEM, intervenuto anche con l’elicottero sanitario. Presenti inoltre i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto, e i tecnici Anas per la gestione della viabilità.

La Statale 107 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, in particolare lungo il vecchio percorso del valico della Crocetta. La circolazione è stata successivamente ripristinata.

Restano da chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità. Gli accertamenti dei carabinieri dovranno ricostruire la sequenza dei momenti che hanno preceduto l’impatto nella galleria. Intanto, nel Cosentino, il dolore per una tragedia che ha spezzato cinque vite.