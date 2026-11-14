Caso delle due donne avvelenate con la ricina a Pietracatella, cinque reperti sotto esame a Berlino

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita

Impronte e tracce biologiche saranno analizzate al Robert Koch Institute

Un sacchetto rosa con la scritta Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con del liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto contenente guanti da lavoro. Sono questi i cinque reperti custoditi a Berlino sui quali si concentrerà il prossimo accertamento nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50, le due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte per avvelenamento da ricina nel dicembre dello scorso anno.

Il nuovo passaggio investigativo è fissato per giovedì 19 novembre in Germania. Gli specialisti dovranno esaminare alcune impronte e le tracce biologiche individuate sugli oggetti sequestrati nella casa delle due vittime il 30 luglio scorso. Per l’occasione partiranno alla volta della Germania gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso, che lavoreranno insieme agli esperti tedeschi.

L’accertamento irripetibile sui cinque reperti

L’attività, disposta dalla Procura di Larino, riguarderà in particolare l’acquisizione di impronte latenti e tracce biologiche presenti sui campioni. Le operazioni saranno videoregistrate e i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni.

Si tratta di un accertamento tecnico irripetibile: per questo motivo sono state informate tutte le parti coinvolte, dagli indagati alle persone offese, che avranno la possibilità di partecipare alle operazioni attraverso i propri consulenti.

L’attenzione degli investigatori si concentra su questi cinque oggetti, ma il lavoro degli esperti tedeschi è molto più ampio. Da alcuni mesi il Robert Koch Institute sta infatti esaminando 131 reperti prelevati nell’abitazione di Pietracatella, oltre a decine di alimenti raccolti nella stessa casa quasi un anno fa.

I risultati sulla ricina attesi entro la fine dell’anno

Gli accertamenti richiedono più tempo del previsto. L’istituto tedesco aveva già ottenuto una proroga a ottobre e, considerata la mole del materiale da analizzare, potrebbe chiederne un’altra negli ultimi giorni di novembre.

Di conseguenza, per conoscere l’esito delle verifiche sull’eventuale presenza di tracce di ricina nei reperti e negli alimenti bisognerà attendere ancora: i risultati dalla Germania non sono attesi prima della fine dell’anno.

Nuovi interrogatori a Campobasso: ascoltato un tecnico di laboratorio

Parallelamente agli accertamenti scientifici, l’inchiesta prosegue con l’ascolto delle persone informate sui fatti. Nella mattinata di oggi, negli uffici della Questura di Campobasso, la Squadra Mobile ha interrogato per oltre un’ora il marito di un’insegnante, amica di vecchia data di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella.

L’uomo è un tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, una delle scuole sottoposte a perquisizione dalla polizia nelle scorse settimane. Altri interrogatori sono già in programma per la prossima settimana.

Il procedimento resta al momento aperto contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Su un binario distinto prosegue invece la posizione di cinque medici, che risultano indagati per omicidio colposo. Gli accertamenti sui reperti e le testimonianze raccolte dovranno contribuire a chiarire cosa sia accaduto nella casa di Pietracatella e a ricostruire le circostanze della morte delle due donne.