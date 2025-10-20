Notizie Audaci

Buon onomastico Irene, oggi 20 ottobre: video, gif e immagini da condividere

Pubblicato: 20 Ott, 2025 - ore: 02:04

Oggi, 20 ottobre, si festeggia Sant’Irene del Portogallo. Nata a Tomar nel 635, è venerata come martire e santa della Chiesa cattolica. Figlia di una nobile famiglia Irene fu mandata dai genitori a studiare in un convento. Con il trascorrere dei giorni la sua fede si rafforzava ed iniziò ad affiorare l’intenzione di dedicarsi alla vita religiosa allontanandosi da ogni bene materiale. Nel frattempo un giovane, Britaldo, la corteggiava sempre più assiduamente fino a quando Irene non gli riferì che aveva scelto di consacrarsi a Dio.

Irene vittima della folle gelosia di Britaldo e Remigio

L’uomo cadde in una profonda depressione. Il suo tutore, un monaco di nome Remigio, non gradiva le avance di Britaldo ed accecato dalla gelosia preparò una tisana che fece cadere Irene in un sonno profondo fino a provocare ad una gravidanza isterica.

La giovane fu cacciata dal convento. Ma il peggio per Irene de Tomar doveva ancora arrivare. Venuto a conoscenza di quanto accaduto in convento Britaldo assunse un soldato che, travestitosi da viandante, si avvicinò alla donna e la trafisse con la spada.

Origine del nome. Il nome di Irene ha origine greca e significa ‘pace’. Irene infatti era la dea della pace e il nome fu mantenuto anche dai primi cristiani.

Buon onomastico Irene 20 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri. Oggi, 20  ottobre, in occasione della ricorrenza di Sant’Irene in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Irene. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 20 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.

