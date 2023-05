Milano, no al test per il figlio di 4 anni: genitori no vax indagati per tentato omicidio, durissimi Bassetti e Burioni

Per un tampone hanno messo a rischio la vita del figlio. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera i genitori no-vax di un bambino di 4 anni, ricoverato in un ospedale di Milano per una grave malattia (sospetta leucemia), si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro nosocomio fuori dal capoluogo lombardo, e sono stati indagati per tentato omicidio.

Il bimbo malato di tumore doveva essere trasferito in un altra struttura ma i genitori si sono opposti al tampone

Il tampone si sarebbe reso necessario, secondo quanto riportato, per permettere lo spostamento del piccolo in un’altra struttura, utile, per i medici, a salvargli la vita. I pm della Procura di Milano hanno quindi autorizzato il prelievo forzoso di campioni biologici che si applica in caso di indagini. Alla fine anche la mamma no vax ha dovuto sottoporsi al test Covid per accompagnare il figlio con diagnosi di sospetta leucemia in altro ospedale per le cure del caso.

Dopo l’esecuzione del test sul bimbo, imposta dal pm milanese Nicola Rossato con un decreto d’urgenza, e necessaria per il ricovero nella struttura che gli avrebbe fornito le cure necessarie, anche la madre ha dovuto fare a sua volta un tampone per accompagnarlo

Bassetti: ‘Bisogna togliere la potestà genitoriale’, Burioni: ‘Si semina vento ma la tempesta la raccogliamo tutti’

Durissimo su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “Un bambino di 4 anni rischia la vita per un tumore e i genitori negazionisti no-vax si oppongono all’esecuzione del tampone Covid-19. Il Pm interviene, fa fare il tampone e ora saranno processati per tentato omicidio. In questi casi bisognerebbe togliere la responsabilità genitoriale per sempre. Le vie dell’ignoranza sono infinite”.

Sulla falsa riga del collega il virologo Roberto Burioni. “Si semina vento ma la tempesta la raccogliamo tutti. Oggi la raccoglie un povero bambino di 4 anni gravemente malato la cui vita è messa in pericolo dal diffondere della follia antiscientifica”.