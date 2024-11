Milano, incendio e colonna di fumo nero in centro: ‘Un forte botto’ (VIDEO)

Un incendio è divampato in un sotterraneo nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Beccaria, a Milano poco prima delle 15:30 di venerdì 8 novembre. Le fiamme che fuoriescono da un tombino assieme a una colonna di fumo nero. I vigili del fuoco hanno inviato otto mezzi e gli agenti della Polizia locale hanno transennato un tratto del corso e fatto evacuare i dipendenti dei negozi vicini all’incendio.

Incendio tra corso Vittorio Emanuele e via Beccaria, evacuato un edificio ed allontanati dipendenti dalle attività commerciali

Stando alle primissime informazioni si tratterebbe di un incendio che avrebbe colpito cavi elettrici posti sotto una intercapedine dell’edificio interessato e per il quale si è resa necessaria l’evacuazione. Non risultano persone coinvolte. Le squadre continuano ad operare nel tentativo di mettere la situazione definitivamente sotto controllo.

A generale le fiamme probabilmente un guasto elettrico a una cabina o a un contatore posto sotto un negozio l’origine dell’incendio in atto in Corso Vittorio Emanuele, a Milano. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, dei vigili del fuoco, l’incendio non ha interessato né la metropolitana né un parcheggio.

#Welcome to #Milano In zona Duomo a Milano è scoppiato un incendio. Alcuni passanti hanno filmato la colonna di fumo nero. pic.twitter.com/CqLIdF5g8i — Klaatu (@Klaatu2949291) November 8, 2024

Non risultano persone coinvolte. Le squadre continuano ad operare nel tentativo di mettere la situazione definitivamente sotto controllo. Anche il negozio che si trova sotto i portici all’angolo con via Beccaria non sarebbe stato raggiunto dalle fiamme. Il rogo ha comunque generato una densa colonna di fumo nero che, come si vede dalle primo foto e dai video circolati sul web, uscendo da una griglia sotterranea ha avvolto le guglie del vicino Duomo.

L’ipotesi del guasto alla cabina elettrica, la commessa di un negozio: ‘Un botto forte ed è saltata la luce’

”Abbiamo sentito un botto molto forte ed è saltata la luce” – ha raccontato all’Adnkronos la commessa di un negozio di corso Vittorio Emanuele, dove poco dopo le 15 di oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in un sotterraneo. ”Siamo uscite in strada e abbiamo visto il fuoco” – aggiunge la donna, che insieme alle colleghe si è allontanata dalla zona, per sfuggire al fumo. ”Si vedevano le fiamme dalle grate”, aggiunge un residente, che ha lasciato il palazzo in cui vive, rimasto – come molti in zona – senza corrente elettrica.

(articolo in aggiornamento)