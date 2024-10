Milano, mangia un piatto di pasta al pesto: ‘Finita in psichiatria ma era un’intossicazione’

Un’odissea iniziata per un piatto di pasta al pesto mangiato durante la pausa pranzo. Una studentessa Erasmus spagnola ha raccontato di aver vissuto ore da incubo a Milano. La giovane si è sentita male ed è finita anche nel reparto psichiatria di un ospedale del capoluogo lombardo.

La studentessa Erasmus ha raccontato su TikTok l’odissea vissuta dopo aver mangiato un piatto di pasta al pesto

La vicenda è stata ricostruita nei dettagli su TikTok. “Prima di andare a lezione ho deciso di mangiare qualcosa” – ha esordito precisando che la scelta è ricaduta su un piatto al pesto. Quando ha preso il tram per raggiungere l’Università ha iniziato a sentirsi male. “Prima la lingua era insensibile, poi ho iniziato ad avere le vertigini ed appena scesa dal tram sono caduta sul cofano di un furgone prima di accasciarmi a terra”.

La studentessa è stata soccorsa da alcuni passanti che l’hanno portata in ospedale. Una volta arrivata nella struttura ha avuto un episodio di vomito incontrollabile ma in un momento di lucidità si è resa conto che era stata portata in un reparto di psichiatria.

‘Il malore in tram e lo svenimento, mi hanno accompagnato in ospedale ma poi mi sono ritrovata in psichiatria’

Da qui la decisione di contattare alcuni amici che l’hanno aiutata a lasciare il taxi e raggiungere un altro ospedale dove è stata sottoposta a diversi esami fin a quando non le è stato detto con grande sorpresa che doveva andare in ginecologia. “Non capivo, sono arrivata a pensare che fossi incinta. Ho chiamato anche il mio fidanzato”. A distanza di ore la spagnola è stata dimessa con la diagnosi di intossicazione alimentare dovuta al pesto andato a male. “Un’esperienza surreale, per fortuna è andato tutto bene” – ha chiosato studentessa Erasmus su TikTok.