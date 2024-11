Milano, non si fermano all’alt e si schiantano su un muro dopo l’inseguimento: Ramy muore a 17 anni

Non si fermano all’alt e si schiantano su un muro dopo un lungo inseguimento dei carabinieri a Milano. Si chiamava Ramy Elgaml il ragazzo morto nell’incidente avvenuto in via Ripamonti intorno alle 4:00 del mattino di domenica 24 novembre. Avrebbe compiuto vent’anni il prossimo 17 dicembre.

L’inseguimento è iniziato in via Farini con una serie di manovre pericolose fino al luogo dove il mezzo è scivolato ed è sbattuto contro un muretto. Era su un grosso scooter – Yamaha T-Max – guidato da un 22enne tunisino, senza patente. Inseguiti dai carabinieri hanno attraversato la città arrivando a Sud in via Ripamonti, un lungo rettilineo in cui hanno perso il controllo della moto.

Il ventenne è stato sbalzato quando lo scooter è salito sul marciapiede finendo la corsa contro un muretto. Ramy Elgaml non indossava il casco ed è deceduto sul colpo. La gazzella dei carabinieri è andata contro un semaforo. Sul posto è arrivato il personale del 118. I sanitari hanno trasportato d’urgenza il quasi ventenne al Policlinico dove è stata dichiarata la morte.

L’autista dello scooter invece, non in pericolo di vita, è stato portato al San Carlo ei due militari, di 37 e 38 anni, al Fatebenefratelli. Addosso al motociclista, che non ha la patente, sono stati trovati circa mille euro in contanti, una catenina in oro spezzata, un coltello a serramanico e una bomboletta di spray al peperoncino. Accertamenti sono in corso per verificare se sono il bottino di un furto. Ora di essere indagato per omicidio stradale.