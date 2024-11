È uscita di strada con la sua auto, finendo violentemente contro un albero. È morta così la 27enne Sara Pirone di Sparanise, che nella serata di sabato 23 novembre stava percorrendo la strada Provinciale che collega Francolise a Mondragone, quando per causa in corso di accertamento, ha sbandato perdendo il controllo dell’auto e sbattendo con violenza contro un albero.

Sparanise in lutto, Sara Pirone ha perso la vita sulla Provinciale che collega Francolise a Mondragone

La 27enne, che era sola in auto, è rimasta incastrata tra le lamiere, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta, che hanno estratto la 27enne dalle lamiere, riscontrandone purtroppo la morte. Le indagini sono affidate ai carabinieri. L’ incidente stradale mortale di sabato 23 novembre è il secondo in meno di 24 ore nel Casertano; un 31enne era deceduto a Marcianise dopo essersi ribaltato con l’auto.

Sara Pirone lavorava come dipendente in una farmacia di Carinola. Solare e allegra, era considerata un punto di riferimento per la famiglia. In tanti hanno ricordato la 27enne sui social. “Conoscevamo Sara da quando era bambina e abbiamo imparato ad apprezzarne le qualità umane e morali che la contraddistinguevano. Siamo vicini nel dolore ai genitori” – il ricordo dell’Empire Bodybuilding.