Milano, 20enne morta dopo aver mangiato tiramisù vegano: tracce di latticini, 4 indagati

É morta dopo dieci giorni di coma per choc anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù vegano. La vittima, una ventenne, si era recata a cena con il fidanzato in un ristorante vegan nel centro di Milano in quanto la ragazza era iperallergica ai latticini fin da bambina.

Milano, la ragazza si è sentita male dopo aver mangiato il tiramisù vegano: è deceduta dopo 10 giorni di coma

Dopo aver mangiato quel dolce la donna, A. B., si è sentita male ed è svenuta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con la ventenne che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele con i medici che si sono resi conto che era in preda ad un violento choc anafilattico. Poco dopo il ricovero la ragazza è entrata in coma e nonostante le cure dei medici la giovane non si è più ripresa con la morta che è sopraggiunta nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Milano con le ipotesi di reato di omicidio colposo, frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine. Quattro le persone iscritte al registro degli indagati come comunicato dal procuratore capo Marcello Viola: si tratta del titolare dell’azienda produttrice del dolce, del responsabile della produzione e di due dipendenti.

Tracce di latticini nel tiramisù vegano: prodotto ritirato dal mercato, la 20enne era allergica anche alle uova

Secondo le analisi effettuate dai carabinieri del Nas e dall’Agenzia per la tutela della salute di Milano hanno rilevato che nell’alimento servito a cena c’erano tracce dei latticini ai quali la vittima era allergica. Il prodotto, chiamato Tiramisun, è stato ritirato dal mercato dal Ministero della Salute per la presenza di allergeni (conterrebbe proteine del latte non indicate sull’etichetta).

Inoltre la ragazza era allergica anche alle uova che sarebbero state individuate dalle analisi nella maionese usata per condire un hamburger che la ragazza avrebbe mangiato la sera del 26 gennaio. I successivi accertamenti dovranno appurare se la contaminazione sia risultata fatale alla ventenne. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia dalla quale dovrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le cause del decesso.