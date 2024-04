Milena Santirocco scomparsa a Torino di Sangro: il giallo dei profili social cancellati, trovata l’auto

Si cerca, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, una donna di Lanciano, scomparsa da domenica 28 aprile. Milena Santirocco, 54 anni, è uscita dicendo ai familiari che andava al mare e di lei si sono perse le tracce.

Milena Santirocco si era recata sul lungomare di Torino di Sangro, l’auto ritrovata con una gomma bucata da un chiodo

L’allarme è stato lanciato dal figlio 25enne che abita insieme a lei dopo non averla vista rientrare a casa. La 54enne coreografa e insegnante di ballo era uscita poco dopo le 14:00 per andare a fare una passeggiata a mare. Della donna si sono perse le tracce dopo che aveva raggiunto il lungomare di Torino di Sangro, che dista 15 chilometri da casa, dove si andava spesso ad allenare.

Lo scatto della 54enne prima di scomparire

Milena Santirocco aveva il cellulare che risulta spento dalle 15:00 di domenica 28 aprile con l’ultima cella che è stata agganciata alle 18:30. L’auto è stata ritrovata con un pneumatico bucato da un chiodo.

Particolare ancora più allarmante è che i suoi profili social sono stati chiusi in un orario compatibili con l’orario delle 18:30. Il timore dei congiunti è che qualcuno possa averle fatto dal male. “Questa cosa del profilo Facebook mi fa pensare, mia sorella è una persona attiva, solare e piena di hobby” – ha detto la sorella, Sonia. Nelle ultime ore sono state fatte due segnalazioni per presunti avvistamenti a 15 chilometri dal luogo della scomparsa.

Le ricerche, avviate dopo la denuncia dei familiari, sono coordinate dal commissariato di polizia di Lanciano. In supporto anche gli agenti del commissariato di Vasto. La signora è uscita dopo pranzo e di lei non si è saputo più nulla. La sua macchina è stata ritrovata sul lungomare di Torino di Sangro, nei pressi della ciclabile “Via Verde” sulla costa dei Trabocchi. I figli, non avendo più notizie della madre, hanno presentato denuncia.

Milena Santirocco è scomparsa domenica 28 aprile

‘Ha pubblicato alcune Stories in riva al mare fino alle 15:40, dalle 18:30 il cellulare risulta spento e i social sono stati cancellati’

“L’ultima volta che l’abbiamo vista è stata dopo pranzo. Quando siamo rientrati a casa già era uscita. Pubblicava Stories in riva al mare che sono terminate alle 15:40. Da lì abbiamo perso le tracce. Mamma ultimamente aveva trovato se stessa dipingendo e ballando. Forse era uno dei periodi più felici” – hanno riferito i figli. “La macchina era ferma con una ruota bucata ma lei non è mai ritornata dov’era l’auto e comunque per il problema con la gomma ci avrebbe chiamato”.

Scandagliati la costa, mare e canneti, e le zone boscose. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco e squadre di volontari della Protezione civile. Coinvolta pure la Guardia costiera di Ortona. Sguinzagliate le unità cinofile con due cani. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’area situata nei pressi del parcheggio.