Salerno, sfilata a quattro zampe e una giuria speciale: i bambini eleggono il cane più bello

Pet star per un giorno a Salerno

Domenica 18 ottobre torna PetStar per un giorno: appuntamento da PetStar in via Wenner 45, dalle 10 alle 13

Una mattinata dedicata agli animali, al divertimento e alla solidarietà. Domenica 18 ottobre 2026 Salerno ospita la seconda edizione di PetStar per un giorno, l’iniziativa che mette al centro i cani e il legame speciale con le loro famiglie. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 presso PetStar, in via Wenner 45, dove è in programma una sfilata aperta agli amici a quattro zampe.

A rendere particolare l’evento sarà la giuria chiamata a scegliere il vincitore: a decretare il cane protagonista di questa edizione saranno infatti i bambini, coinvolti in un momento di festa pensato per valorizzare ogni partecipante e promuovere l’amore e il rispetto per gli animali.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Salernitana per la Tutela del Cane e dalla Lega del Cane di Salerno, impegnate nella sensibilizzazione e nella difesa degli animali.

PetStar per un giorno, come partecipare alla sfilata

Prendere parte alla manifestazione è semplice. Chi desidera iscrivere il proprio cane alla sfilata può inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3540802 oppure effettuare l’iscrizione direttamente presso il punto vendita PetStar, in via Wenner 45 a Salerno.

L’invito è rivolto a chi vuole trascorrere una mattinata diversa insieme al proprio animale, condividendo con altri proprietari la passione per i cani. La sfilata rappresenta il momento centrale della giornata, con una giuria composta da bambini che avrà il compito di individuare il vincitore.

Più che una semplice competizione, l’appuntamento vuole essere un’occasione di incontro per gli amanti degli animali e un modo per richiamare l’attenzione sul rapporto tra le persone e i loro compagni a quattro zampe.

In passerella anche i cani del canile di Ostaglio: l’obiettivo è favorire le adozioni

Accanto ai cani iscritti alla sfilata ci saranno anche alcuni ospiti speciali: i cagnolini del canile di Ostaglio, che parteciperanno accompagnati dai volontari.

La loro presenza ha un significato importante. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul tema delle adozioni consapevoli, facendo conoscere animali che aspettano una famiglia e una nuova possibilità di vita.

Le iniziative pubbliche possono contribuire a far incontrare i cani ospitati nei rifugi con persone interessate ad accoglierli, superando pregiudizi e favorendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’adozione. Conoscere un animale, comprenderne le esigenze e valutare responsabilmente la possibilità di prendersene cura sono passaggi fondamentali per costruire un legame duraturo.

L’appuntamento a Salerno domenica 18 ottobre

La seconda edizione di PetStar per un giorno si svolgerà domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 13, presso PetStar in via Wenner 45 a Salerno.

Per iscrivere il proprio cane alla sfilata è possibile contattare il numero WhatsApp 329 3540802 oppure rivolgersi direttamente al punto vendita.

Una mattinata che unisce divertimento e sensibilizzazione, con un messaggio che va oltre la scelta del cane più bello: ricordare che ogni animale merita attenzione, cura e, quando possibile, una famiglia pronta ad accoglierlo.