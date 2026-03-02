Notizie Audaci

Louisiana choc: l’ex sindaca sorpresa dai figli con un minorenne, a processo per abusi

Pubblicato: 3 Mar, 2026 - ore: 00:09
La vicenda che ha scosso DeRidder

Misty Roberts, 43 anni, ex sindaco di DeRidder, in Louisiana, è sotto processo per presunti rapporti sessuali con l’amico sedicenne di suo figlio durante una festa in piscina nel 2024. Le accuse comprendono stupro di terzo grado e concorso in delinquenza minorile. La Roberts nega fermamente ogni addebito, mentre la giuria ascolta testimonianze delicate e complesse, comprese quelle dei figli e di un autista DoorDash che avrebbe consegnato contraccettivi d’emergenza a casa dell’ex sindaco.

Testimonianze in aula: tra figli e messaggi

Il processo ha visto comparire in aula i figli di Roberts e i testimoni chiave: un nipote che ha filmato scene della festa, il figlio della presunta vittima e la figlia dell’ex sindaco, che avrebbe osservato la scena. L’accusa ha mostrato messaggi di testo tra Roberts e il figlio della vittima, riferendo scelte di alcolici e controllo della pillola del giorno dopo, sollevando un dibattito acceso sulle responsabilità genitoriali e l’etica della politica locale.

Il contesto legale e i rinvii

Il processo, iniziato questa settimana dopo numerosi rinvii, ha visto l’interrogatorio di investigatori forensi e testimonianze oculari. Nessuno dei testimoni ha confermato dettagli sessuali espliciti, ma le dinamiche della festa, l’età della vittima e la presenza di alcolici collocano il caso sotto la lente della giustizia minorile statunitense.

Implicazioni politiche e sociali

La vicenda non solo scuote la piccola cittadina della Louisiana, ma mette anche in discussione la reputazione di una figura pubblica. L’ex marito di Roberts ha testimoniato che la donna gli aveva confessato direttamente l’accaduto, mentre la difesa contesta la trascrizione di alcuni interrogatori chiave, sostenendo che parti cruciali siano state omesse. L’udienza riprenderà sabato, con ulteriori dettagli da Devin Cruice, testimone chiave dell’accusa.

