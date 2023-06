Monopoli, una lite familiare finisce in tragedia: 86enne investe e uccide la figlia 54enne

Una lite furibonda è finita in tragedia a Monopoli, in provincia di Bari, nella serata di venerdì 2 giugno. Vincenzo Formica, 86 anni, ha investito e ucciso la figlia, la 54enne Mariangela Formica.

Vincenzo Formica ha travolto Mariangela Formica davanti alla villa di famiglia in Contrada Laghezza

In un primo momento si era pensato ad un tragico incidente ma con il trascorrere delle ore sono emersi gli inquietanti risvolti di una vicenda che presenta ancora alcuni lati oscuri. Le forze dell’ordine sono state allertate intorno alle 19:30 per l’investimento verificatosi in una strada privata in Contrada Laghezza, davanti alla villa estiva dei genitori della vittima.

Mariangela Formica si era recata a trovarli nel giorno di festa ma poco dopo sarebbe scattata la violenta discussione. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 54enne trovata riversa nel vialetto che conduce alla villetta privata, su una salita isolata. Nel giro di poche ore gli investigatori, coordinati dal pm della procura di Bari Lanfranco Marazia, hanno fermato il padre della donna, poi condotto in carcere a Bari.

L’ipotesi della lite per questioni di famiglia, la madre malata della vittima affidata ai servizi sociali

Lunedì 5 giugno, invece, sarà il medico legale Antonio De Donno, dell’istituto di Medicina legale del policlinico di Bari, a effettuare l’autopsia sul corpo della vittima. La lite sarebbe scattata per dissidi familiari con gli inquirenti che stanno lavorando per delineare i dettagli che hanno scatenato la furia dell’anziano genitore al punto di travolgere la figlia con l’auto.

A quanto si è appreso Vincenzo Formica, che ha un altro figlio, vive con la moglie che è affetta da gravi problemi di salute. Dopo quanto successo ieri la donna è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune di Monopoli. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità della località in provincia di Bari.