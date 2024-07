Monte San Pietro, travolto e ucciso a 12 anni dal papà durante una manovra con il trattore

Un ragazzino di 12 anni, Eduardo Fantuzzi, è morto dopo essere stato investito dal padre con il trattatore nella tenuta di famiglia nel comune di Monte San Pietro, in provincia di Bologna.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 17:30 di sabato 27 luglio in via Guarda, in località Colombara. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il genitore stava effettuando una manovra in retromarcia con il trattore quando ha accidentalmente travolto figlio. Disperato, ha immediatamente attivato i soccorsi. Richiamata dalle urla del marito, è giunta anche la madre di Eduardo Fantuzzi che si è trovata di fronte ad una drammatica scena.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dove è morto poche ore dopo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Disposta anche l’autopsia. Una tragedia che ha sconvolto Monte San Pietro.