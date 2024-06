Lucio Presta, tragedia sfiorata: schiacciato dal trattore mentre lavorava sul suo terreno

L’ex manager di Amadeus e di tante star della televisione italiana è vivo per miracolo. Lucio Presta ha vissuto istanti terribile mentre guidava il trattore nel terreno di sua proprietà nella zona della Sabina. L’episodio è stato ricostruito da Novella 2000.

Lucio Presta, il trattore si ribalta e rischia la vita: costole fratturate e problemi alla spalla

Il mezzo si è ribaltato mentre lavorava con il peso di 450 chili di trattore che rischiava di schiacciare Lucio Presta con conseguenze nefaste. Istintivamente il manager si è messo su un fianco. Un gesto che gli ha permesso di evitare conseguenze pericolose per gli organi vitali.

Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe fratturate le costole ed una spalla sarebbe in condizioni malandate ma per la tipologia dell’incidente le conseguenze potevano essere peggiori. “É in via di guarigione” – assicurano persone vicine a Lucio Presta. Nella sua proprietà in zona Sabina il marito di Paola Perego alleva anche quattro mucche highlander, quelle col manto peloso come Yak.

Il brutto incidente impedirà al manager ed a Paola Perego di partecipare al matrimonio di Simona Ventura

Un periodo decisamente delicato per il manager iniziato con i problemi di salute alla moglie alla quale è stato diagnosticato un tumore al rene che è stato rimosso dopo nefrectomia parziale. Poi le divergenze con Amadeus e la fine del rapporto. Ora il brutto incidente in trattore e le problematiche fisiche che impediranno a Lucio Presta di partecipare al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Non ci sarà neanche Paola Perego, con la quale SuperSimo conduce Citofonare Rai 2, che resterà al fianco del partner in questo delicato momento.