Montefalcione, Mariantonietta muore folgorata dal cellulare a 16 anni mentre parla con un’amica

Incredulità e dolore a Montefalcione, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Mariantonietta Cutillo. La 16enne è stata trovata morta folgorata in bagno mentre era da sola in casa nel comune in provincia di Avellino.

Mariantonietta Cutillo è stata rinvenuta priva di vita dai familiari nella vasca da bagno

La giovane è stata ritrovata dai familiari ormai priva di vita con gli operatori del soccorso che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione la giovane sarebbe rimasta folgorata nella vasca da bagno mentre conversava con un’amica al telefono. L’allarme sarebbe stato lanciato dalla ragazza con la quale stava conversando al cellulare che potrebbe essere scivolato nell’acqua.

La salma è stata portata all’ospedale Moscati di Avellino per tutti gli accertamenti che chiariranno la causa del decesso. Mariantonietta Cutillo era la figlia di un noto commerciante, Giuseppe Cutillo, di Montefalcione. Dolore e sconcerto nel comune irpino con il sindaco Angelo Antonio D’Agostino che ha immediatamente raggiunto l’abitazione della 16enne deceduta. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

La 16enne stava conversando al cellulare con un’amica

“Ho il gravoso compito di esprimere, a nome di tutto l’Atletico Manocalzati, il nostro sentimento di profondo dolore per il dramma che ha colpito il nostro Peppe Cutillo e la moglie Rosa per la perdita del loro angelo Mariantonietta” – tra i post condivisi per esprimere vicinanza alla famiglia della ragazza sconvolta dalla terribile perdita.