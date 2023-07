Salerno, cade mentre pulisce la zanzariera: muore nel giorno del compleanno del figlio, dramma Maffei

“Auguri Maurizio, facciamo una bella festa”. Le dolci parole di una mamma nel giorno del compleanno del figlio. Le ultime che Maurizio Maffei ha sentito pronunciare dalla donna più importante della sua vita. Poco dopo un urlo ha squarciato il silenzio e provocato un dolore atroce al re della movida salernitana, originario di Solofra.

Gli auguri al figlio prima del tragico incidente domestico: la donna è precipitata dal 6° piano

Come riferito sui social dall’imprenditore del by night, ex patron del Camino Real e del Bogart, la mamma è deceduta per le conseguenze di un incidente domestico. Edith Barbara Winkler, 82 anni, è precipitata dal sesto piano dell’appartamento di via Eugenio Caterina, a Salerno, mentre stava pulendo la zanzariera nella giornata di lunedì 3 luglio.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con la Croce Rossa che è arrivata rapidamente sul posto con gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso della madre di Maurizio Maffei. Sul posto anche la polizia, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Per una tragica coincidenza l’imprenditore del by night ha detto addio alla madre nel giorno del compleanno.

Il dolore dell’imprenditore del by night Maurizio Maffei: ‘É andata via nel giorno del compleanno, non festeggerò più’

“Mamma è andata via per sempre. Facendo i suoi doveri che aveva come una fissazione: l’ordine in casa.

Ha lottato per un tumore, ha amato la vita ed è caduta aggrappandosi alla zanzariera perché io avevo la fissa delle blatte. Ha tentato fino all’ultimo di salvarsi. Le sue ultime parole auguri Maurizio facciamo una bella festa Sono distrutto” – ha scritto su Instagram Maurizio Maffei.

“Ho sempre festeggiato per tutti nella mia vita ma non lo farò mai più per me perché è andata via il giorno del mio compleanno ed io non ho potuto salvarla” – ha aggiunto l’imprenditore che prima della tragedia aveva dato appuntamento a parenti ed amici al Bonea Lounge Bar Vietri per spegnere le candeline .

I funerali martedì 4 luglio alla chiesa dei Salesiani

Appena si è diffusa la notizia della scomparsa della madre di Maffei in tanti gli hanno manifestato vicinanza e cordoglio sui social. I funerali di Edith Barbara Winkler si terranno alle ore 17:00 di martedì 4 luglio alla chiesa dei Salesiani in via Francesco La Francesca, a Salerno.