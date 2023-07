Agerola, cade dal Sentiero degli dei: muore turista in vacanza in Costiera Amalfitana

Si chiamava Natalia Vera Wihelmina Hogstom la turista finlandese morta in seguito a una caduta nel Sentiero degli dei ad Agerola, in provincia di Napoli. Aveva compiuto 21 anni lo scorso 18 aprile. La giovane ed il ragazzo che era con lei soggiornavano a Ravello, in Costiera Amalfitana.

Sentiero degli dei: la 21enne finlandese è precipitata all’altezza della ‘mattonella 7’, soggiornava a Ravello

Secondo una prima ricostruzione la ventiduenne stava percorrendo il Sentiero degli dei quando è precipitata nei pressi della ‘mattonella 7’. Sul posto è giunto immediatamente l’Elisoccorso 118 che non è riuscito ad individuare la donna a causa via della folta vegetazione.

A supporto poco dopo sono giunte le squadre territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania seguite dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi. Le squadre, dopo una breve ricerca in zona, hanno individuato l’escursionista al di sotto di un precipizio