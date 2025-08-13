Alessandro Croce muore a 30 anni ad Edimburgo: il malore prima del concerto degli Oasis

Alessandro Croce

Il dentista teramano si è sentito male nella sua stanza d’albergo

La comunità teramana è sotto shock per la morte improvvisa di Alessandro Croce, 30 anni, stimato dentista e figlio di due figure molto conosciute in città: il dottor Paolo Croce e la dirigente scolastica Paola Angeloni.

Il giovane si trovava a Edimburgo con un gruppo di amici per assistere a un concerto degli Oasis.

Mentre si preparava nella sua stanza d’albergo per raggiungere lo Scottish Stadium, è stato colto da un improvviso arresto cardiaco.

Inutili i soccorsi

Gli amici presenti hanno tentato di rianimarlo in attesa dei sanitari scozzesi, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Secondo le prime informazioni, la causa sarebbe riconducibile a una crisi cardiaca improvvisa.

La passione per il basket, il cordoglio delle comunità

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha espresso il dolore dell’intera città:

“Alla famiglia Croce va la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità teramana in questo momento così difficile”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalla Provincia di Teramo e dal Comune di Atri, dove la madre di Alessandro dirige l’Istituto Zoli. Il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, ha parlato di “profondo dolore per la perdita di una persona stimata e amata”. Alessandro Croce era anche un talentuoso cestista. Aveva giocato a L’Aquila e da due anni giocava coi Monstars di Bellante

L’attesa per il rientro in Italia

I genitori di Alessandro si recheranno in Scozia per il rientro della salma. La sorella si trovava già con lui a Edimburgo. Le comunità di Teramo, Atri e Bellante si sono strette attorno alla famiglia in queste ore di lutto. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social per il 30enne teramano deceduto in Scozia.

“Tutta la comunità del Nuovo Basket Aquilano e del PalaAngeli piange oggi l’improvvisa e tristissima scomparsa a soli 30 ani di Alessandro Croce, che ha lasciato in tutti noi un ricordo indelebile nei due anni passati con la nostra maglia. Alessandro, morto ieri sera ad Edimburgo dove con la sorella Giulia avrebbe voluto assistere ad un concerto cui teneva tantissimo, ha lottato negli ultimi anni con un avversario che purtroppo ieri ha avuto la meglio” – si legge sulla pagina Facebook del Nuovo Basket Aquilano.