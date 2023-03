Morte Bruno Astorre, si indaga per istigazione al suicidio: il senatore Pd dai Castelli Romani a Palazzo Madama

Si indaga per istigazione al suicidio per la morte del Senatore del Pd Bruno Astorre che avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni (nato l’11 marzo del 1963). L’esponente politico avrebbe compiuto il tragico gesto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci lanciandosi da una finestra del quarto piano la mattina di venerdì 3 marzo.

Bruno Astorre è caduto dal quarto piano di un ufficio del Senato a palazzo Cenci

Sul posto sono giunti il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Secondo indiscrezioni l’apertura dell’inchiesta per istigazione al suicidio sarebbe un atto dovuto in casi come questo.

La polizia scientifica ha effettuato il sopralluogo sotto lo sguardo del pm di turno. Dalle risultanze si deciderà se effettuare o meno l’autopsia. Senatore dal 2013, era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati. Ha sempre vissuto ai Castelli Romani dove ha iniziato a muovere i primi passi nella sua carriera politica negli anni ’80.

Laureato con 110 e lode in Economia e Commercio alla Luiss, Bruno Astorre era abilitato come dottore commercialista ed era iscritto nell’albo dei revisori dei conti. Dal 1988 era stato assunto come funzionario alla Banca di Roma, oggi Unicredit.

Consigliere comunale a Colonna negli anni ’80, fu assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio

Consigliere comunale di Colonna e poi consigliere provinciale prima di diventare nel 2005 assessore ai Lavori pubblici del consiglio regionale del Lazio. Al Senato ha fatto parte della commissione Turismo e della Commissione di Vigilanza depositi e prestiti. Su YouTube il suo ultimo intervento televisivo nel commentare la giornata politica nella trasmissione “Officina Stampa BAR”.

Cordoglio bipartisan per la scomparsa di Bruno Astorre: le reazioni di Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Cordoglio bipartisan per la morte del Senatore PD. “Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio: un avversario appassionato e leale, una persona perbene” – ha riferito la Premier Giorgia Meloni. “Una notizia terribile” – ha riferito il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi” – ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein.