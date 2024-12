Morte sorelle e nipote dopo aver mangiato una fetta di torta in Brasile

Tre donne sono morte in Brasile dopo aver mangiato un dolce natalizio in un caso di sospetto avvelenamento. Cinque membri della stessa famiglia (quattro donne e un bambino) si sono sentiti male e sono dovuti andare in ospedale dopo aver mangiato il dolce la vigilia di Natale nella città di Torres, nello Stato di Rio Grande do Sul.

Tre donne hanno perso la vita in Brasile dopo aver mangiato il dolce, in ospedale anche un ragazzino di 10 anni

Tre delle donne ricoverate sono morte, mentre la quarta, quella che ha preparato la torta, la 61enne Zeli Terezinha Silva dos Anjos, e il suo pronipote di 10 anni continuano a ricevere cure. Gli inquirenti hanno scoperto arsenico nel sangue di tre membri della famiglia. L’ipotesi è che il cibo fosse avvelenato e il dolce è stato confiscato per analisi forensi.

Il dolce era una tradizione di famiglia. Sembra che le vittime fossero rimaste sorprese dal sapore piccante della torta. In anche un ragazzino di 10 anni. Era il figlio di Tatiana Denize Silva dos Santos, 43 anni, morta dopo essere stata ricoverata in ospedale e aver subito un arresto cardiorespiratorio dopo aver mangiato il dolce.

Tracce di arsenico, sarà riesumata la salma del marito della donna che ha preparato il dolce

Sono morte anche Maida Berenice Flores da Silva, di 58 anni, e Neuza Denize Silva dos Anjos, di 65 anni e madre di Tatiana. Inoltre, è stata chiesta la riesumazione del corpo dell’ex marito della donna che ha preparato la torta, Zeli Terezinha Silva dos Anjos. L’uomo è morto a settembre per intossicazione alimentare. Nel corso delle indagini, la polizia si è recata anche a casa della donna, dove ha rinvenuto alcuni prodotti scaduti.