Torino, appartamento in fiamme: Cristal muore intossicata a 25 anni la vigilia di Capodanno

La 25enne di origine filippina Cristal Briones è morta intossicata questa notte a seguito di un incendio che si è sviluppato al pianterreno nel palazzo di corso Vittorio Emanuele II 98. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Cristal Briones non ce l’ha fatta, feriti i genitori custodi della palazzina dove è divampato l’incendio

Attualmente sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo. L’edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza e dichiarato inagibile. L’incendio è divampato intorno alle 4:00 della notte di mercoledì 31 dicembre nell’appartamento del custode di una palazzina signorile in corso Vittorio Emanuele II all’angolo con corso Vinzaglio.

I vigili del fuoco ipotizzano il malfunzionamento di una canna fumaria ma non escludono altre possibilità, fra le quali un corto circuito. I genitori di Cristal Briones, custodi della palazzina, sono stati portati al Cto ma le loro condizioni non risultano gravi.