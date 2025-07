Morto Thiago Elar a 27 anni: il dolore della community per il tiktoker che raccontava la sua fragilità

Il tiktoker Thiago Elar raccontava le sue fragilità sui social, è morto a 27 anni

Perché la sua morte ha colpito così tanto?

Thiago Elar, 27 anni, tiktoker con oltre 147 mila follower, è morto per cause naturali presso l’ospedale di Treviglio, dove era ricoverato da tempo. Era noto per i suoi video profondi e vulnerabili in cui parlava apertamente di disagio mentale, disturbi alimentari e identità transgender. La sua morte ha sconvolto la community che lo seguiva e aveva imparato a conoscere la sua storia.

Chi era Thiago Elar?

Thiago Elar, all’anagrafe Lisa El Arbaoui, era un ragazzo transgender originario di Bergamo e residente a Osio Sotto. Aveva scelto di raccontarsi su TikTok con coraggio e senza filtri, affrontando pubblicamente il suo percorso di transizione, le esperienze dolorose in strutture psichiatriche e la solitudine.

Cosa raccontava nei suoi video?

Nei suoi contenuti, anche dieci o venti al giorno, Thiago parlava della sofferenza quotidiana, dei disturbi del comportamento alimentare e delle sue esperienze in cliniche psichiatriche. Con rabbia e lucidità, chiedeva aiuto, raccontava il suo isolamento, il difficile rapporto con la famiglia e la speranza di trovare sollievo.

Cosa ha detto la comunità?

Il sindaco di Osio di Sotto, Corrado Quarti, ha espresso cordoglio: “Siamo vicini alla mamma. Thiago era una ragazza che ha sofferto e che abbiamo cercato di aiutare. La comunità è scossa”. Sui social, tantissimi utenti hanno condiviso messaggi di affetto e tristezza, colpiti dalla sua sincerità e dal suo coraggio.

Cosa ha scritto nel suo ultimo post?

“Ciao ragazzi, sono Th. Sono ancora qui. Domani appuntamento con il medico che mi manderà in un posto migliore”. Parole che oggi suonano come una premonizione. In un altro video aggiungeva: “Sto aspettando di andare in un posto… mi porterà alla fine dei miei giorni probabilmente”.

Quando si terranno i funerali?

La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari con l’annuncio dei funerali. La veglia si è svolta oggi, martedì 22 luglio, alle 16:30 alla Casa del Commiato Ricciardi e Corna. I funerali si terranno mercoledì 23 luglio alle ore 15:00 presso la chiesa parrocchiale di Osio di Sotto.