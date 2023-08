Si tuffa tra le onde a Sapri: muore il papà dell’ex naufrago Gian Maria Sainato

Gravissimo lutto per Gian Maria Sainato, influencer, noto per aver partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il papà, Andrea Sainato, è deceduto tragicamente a Sapri, città di origine, dopo essersi tuffato in mare intorno alle 10 di martedì 29 agosto sulla spiaggia libera adiacente il lungomare del comune in provincia di Salerno.

Andrea Sainato si era tuffato nonostante il mare agitato: un poliziotto fuori servizio ha tentato di salvarlo, l’ipotesi del malore

Il mare agitato ha reso complicato il rientro a riva con il 59enne, con maschera e pinne, che è stato travolto dalle onde. Il corpo dell’uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l’allarme. Notato da un poliziotto fuori servizio che si è coraggiosamente tuffato in acqua e l’ha riportato sulla battigia dove ha praticato le manovre per rianimarlo in attesa dell’arrivo degli operatori del 118.

Quest’ultimi sono intervenuti con il defibrillatori ma non c’è stato nulla da fare. Non si esclude che possa essere stato colta da malore per lo sforzo di rientrare a riva.

Lavorava come barbiere, i rapporti con Gian Maria Sainato erano complicati: i funerali mercoledì 30 agosto

Andrea Sainato lavorava come barbiere ed era molto conosciuto in città. Il figlio aveva conquistato di recente la ribalta televisiva con la partecipazione a L’Isola dei Famosi. I rapporti col papà, come da lui raccontato durante il reality, erano complicati. “Non gli parlo da tempo” – aveva confessato riferendo che anche la sorella aveva rapporti altalenanti con il genitore. I funerali saranno celebrati mercoledì 30 agosto alle 17:30.