Finisce in un canale e muore ad Amsterdam: Gabriele Gallani era il capitano del Traversetolo, play out rinviati

Si era recato ad Amsterdam per una breve vacanza e sarebbe dovuto rientrare in Italia per giocare il play out salvezza con il Team Traversetolo. Gabriele Gallani, residente nella provincia di Parma, ha perso la vita a 24 anni dopo essere caduto in un canale della capitale dei Paesi Bassi.

La misteriosa caduta di Gabriele Gallani in Piazza Dam mentre era con gli amici

Il capitano della squadra emiliana era originario di Provazzano di Neviano. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio si trovava con alcuni amici nei pressi della centrale Piazza Dam quando, per cause ora al vaglio degli inquirenti, sarebbe finito nell’acqua. Nessuno della sua comitiva, una decina di ragazzi, si sarebbe accorto della caduta perché il giovane si era attardato di alcuni passi ma, una volta perso di vista, hanno subito dato l’allarme.

Arrivati sul posto i soccorsi, il giovane è stato trasportato all’ospedale dove però è spirato all’alba. Ora su quanto successo indaga la polizia olandese che ha diffuso un appello per cercare eventuali testimoni che possano permettere di ricostruire la tragedia. Gabriele Gallani, studente di ingegneria e calciatore dilettante.

Gabriele Gallani

Rinviata la sfida del play out di Promozione Team Traversetolo-Cervo per la scomparsa del capitano

La sfida salvezza del campionato di Promozione tra Team Traversetolo e Il Cervo che si sarebbe dovuto giocare domenica 21 maggio, alle 16.30, è stata rinviata a sabato 27 maggio alle 16.30. Il 24enne era cresciuto nella scuola calcio Tricolore Reggiana. “Un ragazzo splendido, sono sconvolto. Amato da tutti. Sono vicino alla mamma, al papà e al fratello Fabio. Insieme ai suoi ex compagni di tante partite ed a tutta la Tricolore Reggiana lo ricorderemo sempre” – ha riferito l’ex allenatore Mario Tavaglione